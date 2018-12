Para começar a vida de concurseiro

Muitos sonham com a estabilidade financeira que o emprego público pode oferecer, mas encarar a vida de concurseiro não é para qualquer um. Quem não está disposto a abrir mão de certas rotinas e entrar de cabeça em busca do sonho profissional pode acabar desistindo no meio do caminho. Se começar a jornada de estudos para concursos em 2019 está nos seus planos, confira algumas estratégias de experientes concurseiros para conquistar a tão sonhada vaga.

Informação é tudo

Segundo estimativas da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos (Anpac), em 2019 estão previstas mais de 40 mil vagas a serem abertas por concursos públicos. “A proposta de Lei Orçamentária do ano de 2019 (LOA 2019), publicada em 31 de agosto de 2018, já previa autorizações de provimentos e criação de cargos para o ano de 2019 para mais de 40 mil vagas, mais que o dobro previsto na Lei Orçamentária anterior (208). Além disso, mais 4 mil cargos deverão ser criados para novos locais”, informa a Associação, por meio de seu site oficial.

Diante de tantas opções, conhecer a carreira que se deseja seguir no serviço público é o primeiro passo. “Busque o máximo de informações sobre qual carreira deseja seguir para não gerar frustrações ao longo da caminhada”, aconselha Guilherme Mesquita, concurseiro desde 2016. Aprovado no concurso de agente penitenciário do Estado, ele aguarda duas nomeações: uma para o cargo de auditor fiscal da Prefeitura Municipal de São Luís e outra para o cargo de agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Como dica para quem deseja iniciar a vida de concurseiro, Guilherme Mesquita indica manter uma rotina organizada. “Minha rotina de estudos é controlada por planilhas no Excel, nas quais eu vejo quais matérias estudar a cada dia, meu aproveitamento e o que preciso melhorar”, diz.



Preparação

Para a assistente social Germana Mota, a preparação deve começar antes de o edital sair. Servidora pública desde 2012, há quase dois anos ela voltou para a vida de concurseira com foco nas carreiras policiais. “Retornei os estudos em 2017, focada para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Havia expectativa de o edital sair, então tinha que me dedicar bastante para alcançar os concurseiros que estavam se preparando há anos”, conta. “Algo que me ajudou bastante foi ter clareza do meu objetivo (ser da PRF), pois, ao longo do ano, saíram muitos editais, em outras áreas, mas não desviei o foco das carreiras policiais”, explica.

Para manter o foco, Germana Mota acredita que ajuda “estar com pessoas que trilham os mesmos objetivos”. “Optei por um curso presencial para ter o contato social com outros concurseiros. Mesmo trabalhando durante o dia, ia para as aulas à noite”, descreve. Após concluir o curso presencial, a servidora passou a estudar por meio de videoaulas. “Observei que estudar pelos melhores materiais faz muita diferença. Acima de tudo, o planejamento tem sido fundamental para definir a rotina de estudos e conciliar com as outras atividades do dia a dia”, completa.



Exercícios

Aprovada no concurso de agente penitenciário do Estado no ano passado, a educadora física Natália Maria Nascimento conta que estuda para concurso desde 2013. No início, deparou-se com a dificuldade em estudar para os certames, mas a aprovação veio após sete meses focada no objetivo. “O que me levou à aprovação foi manter o foco, estudar todas as matérias com o mesmo empenho, ter organização nos horários de estudo e nas programações, estudar todo o conteúdo antes de o edital sair e, quando isso acontecia, dediquei-me totalmente a resolver exercícios. Exaustivamente, resolvia milhares de questões por semana. Isso mesmo: milhares”, revela a servidora.

Para a educadora física, não só é preciso exercitar a mente como também o corpo. “A prática de exercícios físicos e uma boa alimentação são importantes nessa caminhada, pois ajudam na concentração e no descanso”, argumenta Natália Maria Nascimento.

Ela lembra que a vida de concurseiro exige muitos sacrifícios, mas, depois que os resultados chegam, percebe-se que todo o esforço valeu a pena. “Tive que abrir mão de muitas coisas, isso é normal para quem quer conseguir algo na vida. Hoje, posso dizer que valeu muito a pena todo sacrifício. Colher os frutos é sempre bom”, finaliza.