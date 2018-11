Organizar é preciso

Que é preciso estudar muito para ser aprovado em um concurso público, ninguém tem dúvida. Mas nem todos conseguem se organizar adequadamente para assimilar os conteúdos e chegar no dia da prova bem preparado. Por isso, é fundamental estabelecer um sistema de estudo eficiente, que favoreça o aprendizado

e não deixe nenhuma matéria importante de fora. Existem diversas maneiras de organizar seus estudos e hoje trazemos algumas dicas de especialistas que vão colaborar com a sua preparação.



Estudo mais eficiente

Resumimos as dicas e orientações de especialistas em preparação para concursos públicos em quatro etapas. É um passo a passo objetivo, que vai potencializar as horas que você tem para estudar e melhorar seu aprendizado.



Etapa 1 – Estabeleça a rotina

Esse é o momento de definir quanto tempo estará disponível para estudar. Também é hora de cortar algumas atividades em benefício dos estudos. Para se organizar melhor, faça um planilha, apontando as atividades do dia e o quanto tempo cada uma delas vai consumir. Imprima esse documento e coloque-o em um local de fácil visualização.



Etapa 2 - Defina os horários de estudo

O próximo passo é determinar quantas horas de estudo por dia você tem disponível. Isso servirá para você fazer uma estimativa de quanto você vai estudar. Em

seguida, faça o cálculo de todo o tempo disponível e escreva na planilha. Isso vai ajudar a definir o ciclo de estudos.



Etapa 3 – Selecione as matérias para estudar

Separe agora as matérias para estudar. Esse momento é importante para se ter noção de tudo o que há para estudar. Também é essencial para organizar as matérias por peso, dificuldade e facilidade. Uma dica dos especialistas em preparação para concursos: para as matérias consideradas mais fáceis, reserve 30 minutos de estudo; as que considerar mais difíceis ou que não tenha tanto conhecimento, adicione 30 minutos de estudo.



Etapa 4 – Crie um ciclo de estudos

O ciclo de estudos faz com que todas as matérias sejam colocadas em ciclos, de forma que seja possível estudar todas. Um exemplo prático: estabelecendo um ciclo de 10 horas diárias, com uma duração de 30 dias e abrangência de 5 matérias, as mais importantes e de maior peso; escolha 5 matérias, divida-as em um ciclo de 10 horas, o que vai dar 2 horas para cada uma. Dessa forma, haverá a chance de reforçar essas matérias de maior peso, além de reforçar o hábito de estudar. Quando o ciclo de estudos estiver bem assimilado, aumente a quantidade de horas e de matérias, por exemplo, ampliando o ciclo para 20 horas e 10 matérias. Isso vai fazer com que você fortaleça bem o estudo de todas as matérias.



DICAS

. Não importa se você tem apenas 5 minutos livre, coloque esse horário para estudar. Se você conseguir deixar 15 minutos após o almoço todos os dias, você terá ganho 1 hora e 15 minutos de estudo ao longo da semana, melhorando o seu aprendizado e, consequentemente, seu desempenho.



. Muitas pessoas gostam de estudar sem parar, pois acreditam que o descanso ou lazer é prejudicial aos estudos. Isso está errado. Durante as fases de descanso, o cérebro continua aprendendo; se você estuda por 3 horas seguidas e faz uma pausa, seu cérebro usa esse tempo para consolidar as informações na memória. Por isso, também é importante reservar algum tempo de lazer ou descanso para restaurar suas energias. A diferença é colocar isso dentro do planejamento, para que não seja um tempo longo demais.