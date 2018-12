Oportunidades para todos

As Prefeituras de Aracati e Iracema, no Estado do Ceará, têm concursos por inicar e abertos para o preenchimento de vagas – imediatas e de cadastro reserva.

Em Pernambuco, também há oportunidade para profissionais de diversas áreas, no concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Core-PE), com inscrições até o dia 24 de dezembro.



Vagas no Ceará e em Pernambuco

A Prefeitura de Aracati, localizada no litoral do Estado do Ceará, em breve vai abrir edital de concurso público para preencher 90 vagas. Também haverá formação de cadastro reserva. As oportunidades serão para candidatos que têm o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior.

Serão vagas para cozinheiro escolar (Ensino Fundamental), com salário inicial de R$ 954. Quem tem o Ensino Médio poderá concorrer às vagas de agente de educação infantil, cuidador educacional e entrevistador do Cadastro Único. Os dois primeiros empregos recebem R$ 954 e o último, R$ 1.035.

Os cargos de técnico em agrimensura, técnico em agropecuária, técnico em arquivo, técnico em desenho da construção civil, técnico em meio ambiente, técnico em recursos humanos, técnico em saneamento e técnico em turismo exigem curso técnico. Os vencimentos iniciais vão de R$ 1.500 a R$ 1.800.

Possuir Ensino Superior é requisito para os postos de analista de fundos de investimento, analista de planejamento, orçamento e finanças públicas, analista de políticas públicas, analista de sistemas, arquivista, auditor de controle interno, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, jornalista, médico perito e nutricionista. A remuneração é de R$ 2.256,30.

As inscrições do concurso da Prefeitura de Aracati serão recebidas entre os dias 14 de janeiro de 17 de fevereiro de 2019, apenas pelo site: http://concursos.acep.org.br/Aracati2018/2. No mesmo endereço, há mais informações, sobre o tipo das provas (no dia 24 de março de 2019) e as fases de

avaliação. Os valores da taxa de participação são de R$ 80 (Ensino Fundamental), R$ 100 (Médio e Técnico) e R$ 130 (Superior).



Iracema

A Prefeitura de Iracema, município do Vale do Jaguaribe, tem inscrições abertas até o dia 23 deste mês para o concurso público que visa preencher 525 vagas: 130 imediatas e 395 para formação de cadastro reserva (CR). As carreiras de auxiliar de serviços gerais, gari e vigia admitem profissionais com nível fundamental incompleto, enquanto candidatos que concluíram esse ciclo escolar têm opções como motorista CNH "B" e motorista CNH "D".

Em nível médio/técnico, as oportunidades são para agente comunitário de saúde, agente de endemias, almoxarife, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, agente administrativo, agente de trânsito, secretário escolar, técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em laboratório e técnico em saúde bucal.

Para o nível superior, as vagas são para assistente social, cirurgião dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo e professor de educação básica nas áreas de pedagogia, português, inglês, matemática, história/ geografia e ciências.

Os salários vão de R$ 954 a R$ 11.520. As inscrições devem ser feitas no endereço www.idib.org.br. As taxas custam R$ 70 (nível fundamental), R$ 100 (médio) e R$ 130 (superior).



Pernambuco

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Core/PE) tem certame aberto para o preenchimento de 38 vagas, sendo 8 imediatas e 30 para formação de cadastro reserva. Os aprovados serão lotados nas cidades de Recife e Caruaru (PE).

As funções de auxiliar administrativo e fiscal (este exige carteira de habilitação na categoria “B”) são para candidatos que têm o Ensino Médio completo. O salário inicial é de R$ 1.879,12.

Para nível superior, as oportunidades são para os cargos de assistente jurídico e contador, com remuneração de R$ 5.100,47.

Para participar, é preciso acessar o site da organizadora do certame, a Inaz do Pará (www.paconcursos.com.br), e efetuar o pagamento da taxa, nos valores de R$ 15 (Ensino Médio) e R$ 16 (Superior). Todos os participantes serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser feito em Recife, no dia 24 de fevereiro de 2019. O prazo de inscrições vai até o dia 24 de dezembro.



Endereços para inscrições e mais informações sobre os concursos:



Prefeitura de Aracati:

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018/2



Prefeitura de Iracema

www.idib.org.br



Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco:

www.paconcursos.com.br