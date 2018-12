Mercado: o que esperar para 2019

Se a sua meta para o ano que vem é recolocação profissional, a palavra de ordem é: esteja preparado. Isso porque em relação às perspectivas de mercado e emprego para 2019, o clima é de otimismo entre profissionais e recrutadores. Convidamos três especialistas em carreira, recrutamento e Recursos Humanos para comentar o cenário que se espera e dar dicas para quem está na busca por emprego ou em transição de carreira.



Esteja preparado

“Em 2019 o Mercado de trabalho deve crescer. Profissionais e recrutadores estão mais confiantes de que o mercado de trabalho vai melhorar. Entretanto, até o primeiro trimestre, teremos ainda um período lento em decorrência do período de férias e Carnaval. O novo governo já demonstrou que tem planos para a recuperação econômica. Uma vez que as empresas retomem os investimentos, veremos um aumento de vagas de emprego e estágio disponibilizadas. Aqui vou deixar um recado para quem está buscando recolocação: é fundamental que você esteja preparado. Os processos seletivos irão buscar cada vez mais profissionais qualificados. Invista em sua carreira, inclusive nas estratégias para tornar-se competitivo nos processos seletivos. Compreenda que uma recolocação profissional exige preparação. Realize uma boa análise de currículo, busque o autoconhecimento, descubra quais são suas qualidades e diferenciais. Tenha isso em mente, pois você poderá ser levado a mudar de carreira e buscar novos desafios. Desenvolva o pensamento positivo e seja uma pessoa que sabe se relacionar. Essas são competências importantes para o cenário cada vez mais dinâmico em que estamos vivendo. Saiba que as empresas continuam tendo dificuldade para encontrar profissionais competentes e que algumas soft skills (habilidades comportamentais) vão ter mais importância do que outras na corrida por uma vaga. Para atitudes mais ousadas, como mudança de cargo ou carreira, o ideal é esperar pelo segundo trimestre. O item mais raro e mais procurado no mercado de trabalho chama-se talento. Para quem investir de maneira correta na sua carreira e imprimir um ritmo ainda maior de aprendizado, o ano de 2019 será de boas oportunidades.”

Madalena Medeiros

Idealizadora da Mobile Consultoria, Diretora do Fastjob, Coach de Carreira e Gestora de RH.



Networking

“O ano de 2018 não foi muito fácil para profissionais que buscaram recolocação, mas 2019 já nos dá indícios de que será um ano melhor em oferta de oportunidades de emprego. Para aproveitar as oportunidades que surgirão, os profissionais têm que estar preparados e atentos aos meios de comunicação.

É muito importante que você esteja atento a assuntos relacionados à sua área, buscando artigos sobre o segmento, participando de grupos que possibilitem

acesso a informações de vagas de emprego e aumentando cada vez mais o seu networking. O Ceará está recebendo muitos investimentos e muitas empresas multinacionais chegando e exigindo cada vez mais a fluência na língua inglesa. Aproveite para realizar cursos e se qualificar bastante para as oportunidades. Deixo algumas dicas para você se recolocar em 2019:

. Ative o seu networking e participe ativamente de eventos e grupos de compartilhamentos;

. Deixe as pessoas saberem que você está em transição de carreira. Assim, elas lembrarão de você sempre que souberem de oportunidades;

. Leia bastante as notícias e esteja informado;

. Ative a sua rede social profissional e a utilize com frequência.”

Carlos Mororó

Headhunter e Diretor na Camarmo Consultoria em Recrutamento e Seleção



Profissional atraente para o mercado

“A economia do país está melhorando lentamente e o mercado de trabalho deve reagir bem em 2019. É certo que há incertezas, mas neste momento de final de ano é importante que você seja otimista e se prepare para um mercado de trabalho que deve crescer e se tornar mais competitivo na busca de pessoas qualificadas. E você pode ser uma delas, se estiver preparado. As competências que tornarão você um profissional atraente para as empresas têm duas grandes dimensões, que se complementam: a dimensão técnica e a dimensão humana ou comportamental. A dimensão técnica é composta de conhecimentos e habilidades específicas, como o conjunto de tarefas relacionadas a um cargo de técnico de informática, de logística, um analista ou assistente de RH, ou financeiro, advogado, psicólogo, atendente de telemarketing ou vendedor. Na linguagem popular, é preciso “ser bom” no que faz (bom aqui é sinônimo de ótimo). Dominar o conhecimento amplia a capacidade de criar e inovar: habilidades que as empresas buscam para manterem-se vivas no mercado. A dimensão comportamental está relacionada ao autoconhecimento e ao relacionamento com as pessoas. O otimismo – visão positiva de mundo –, o amor próprio e o autovalor são os pilares essenciais para saber navegar nesse mundo de complexidade e diversidade. Se você busca constantemente autoconhecer-se, orgulhar-se das realizações, assumir competências e limitações com humildade, assumir a responsabilidade por sua vida e determinação com coragem, certamente

alcançará seus objetivos.”

Dermeval Franco

Administrador e Professor