Inscrições em dezembro

O ano está terminando, mas ainda há concursos públicos com inscrições abertas, com boas oportunidades para diversas áreas e níveis de escolaridade. Entre os

principais certames em andamento estão o da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE) – com início das inscrições no próximo dia 17 –, do

Conselho Regional de Psicologia – 11ª Região (CRP-CE) – cujas incrições começam amanhã – e da Prefeitura do município de Iracema (CE).



Tempo de oportunidades

Os candidatos a uma vaga no concurso da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE) terão o prazo entre o dia 17 de dezembro e o dia 4 de janeiro de 2019 para fazer sua inscrição. O certame se destina ao preenchimento de 25 vagas para auditor, com nível superior em qualquer área. Das vagas

disponíveis, duas são reservadas a pessoas com deficiência.

As vagas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Os candidatos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, além de gratificações.

As inscrições para o certame da CGE-CE vão das 10 horas do dia 17 de dezembro às 18 horas do dia 4 de janeiro de 2019. A ficha cadastral estará disponível no endereço eletrônico do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18), que é o organizador do certame.

O exame será realizado em Fortaleza, provavelmente no dia 17 de fevereiro de 2019, à tarde. Os locais e horários da prova serão comunicados no edital, a ser divulgado a partir do dia 8 de fevereiro.



CRP-CE

O Conselho Regional de Psicologia – 11ª Região (CRP-CE) está com edital aberto para o preenchimento de 50 vagas, sendo cinco imediatas e 45 para cadastro reserva. Para o cargo de psicólogo fiscal (com remuneração inicial de R$ 5.319,80), além do curso superior, o candidato tem que possuir registro profissional. Já os candidatos com Ensino Médio têm como opção de cargo técnico-administrativo especializado nas áreas de patrimônio, financeira e contábil – esta especialidade também exige formação técnica. Todas pagam R$ 1.873,40.

As inscrições para o certame começam às 10 horas de amanhã e vão até às 23h59 do dia 9 de janeiro, devendo ser efetuadas pelo site http://www.promunicipio.

com. As taxas custam R$ 80 (técnico) e R$ 120 (psicólogo).

O processo seletivo inclui prova objetiva (para todos os cargos), no dia 27 de janeiro, na capital cearense, e avaliação de títulos (apenas para psicólogo), com entrega dos documentos em período a ser definido.



Iracema

A Prefeitura de Iracema, município do Vale do Jaguaribe, tem inscrições abertas para o concursos público que visa preencher 525 vagas: 130 imediatas e 395

para formação de cadastro reserva (CR). Os salários vão de R$ 954 a R$ 11.520. As carreiras de auxiliar de serviços gerais, gari e vigia admitem profissionais com nível fundamental incompleto, enquanto candidatos que concluíram esse ciclo escolar têm opções como motorista CNH "B" e motorista CNH "D".

Em nível médio/técnico, as oportunidades são para agente comunitário de saúde, agente de endemias, almoxarife, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal,

agente administrativo, agente de trânsito, secretário escolar, técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em laboratório e técnico em saúde bucal.

Para o nível superior, as vagas são para assistente social, cirurgião dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo e professor de educação básica nas áreas de pedagogia, português, inglês, matemática, história/geografia e ciências.

As inscrições vão até 23h59 do dia 23 de dezembro e devem ser feitas no endereço www.idib.org.br. As taxas custam R$ 70 (nível fundamental), R$ 100 (médio)

e R$ 130 (superior).



Endereços para inscrições e mais informações sobre os concursos:



Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE)

www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18



Conselho Regional de Psicologia – 11ª Região (CRP-CE)

http://www.promunicipio.com



Prefeitura de Iracema

www.idib.org.br