Ferramenta eficiente

Fazer networking, buscar vagas de emprego e ser encontrado por algum headhunter. Para esses fins, a melhor rede social é o Linkedin. Há quem não acredite no

poder da ferramenta, mas especialistas em RH garantem: se o profissional souber usar as estratégias certas e trabalhar seu marketing pessoal, o Linkedin pode

ajudar a alcançar a tão sonhada recolocação.



Recolocação em alta

Se o seu objetivo é encontrar emprego ou ser encontrado, o primeiro cuidado que você deve ter com o seu perfil é mantê-lo atualizado e em movimento, ou seja, ter contato com outros profissionais, divulgar conteúdos interessantes e fortalecer sua imagem no mercado. “Quando o profissional mantém seu perfil atualizado, estará em contato com possíveis recrutadores”, observa May Medeiros, profissional de RH, coach e mentora de carreira.

Outra maneira de fortalecer sua presença nesta rede social é participar de grupos de discussão, que o aproximam de pessoas de forma sadia e produtiva. “Os grupos são valiosos, pois você pode divulgar informações que agregam valor, ampliar os contatos e gerar uma referência boa”, argumenta May Medeiros. “O

marketing pessoal é extremamente necessário para o profissional que deseja ampliar seu networking no Linkedin e se recolocar no mercado”, completa.

Mesmo que o seu objetivo não seja buscar emprego, o Linkedin pode ser muito vantajoso. “O próprio Linkedin afirma que 80% dos profissionais que estão na rede não estão buscando emprego. É a maior rede social profissional do mundo, onde todos que estão lá têm a chance de aumentar seu networking, fechar parcerias, contratos, divulgar suas marcas, vender seus produtos ou serviços”, destaca a mentora. “Mesmo os profissionais que não estão buscando recolocação são abordados pelos headhunters na rede, e isso para os profissionais brasileiros é uma fonte de reconhecimento”, afirma May Medeiros.



Conexão

Diferentemente de outras redes sociais, o Linkedin conecta pessoas com interesses estritamente profissionais. “Por isso, ao se conectar com alguém, evite mandar a mensagem padrão que a rede social oferece. Escrever uma mensagem personalizada pode fazer você se destacar, além de ser uma ótima oportunidade para mostrar o que faz e quais são seus objetivos em manter contato profissional com suas futuras conexões. Muito cuidado também com os erros de português, que podem impactar negativamente na sua imagem”, alerta May Medeiros.



Dicas da especialista

Para utilizar o Linkedin a favor da construção da sua carreira:



. Adicione ao seu perfil informações atualizadas sobre cursos, palestras ou eventos que participou;

. Lembre-se de otimizar o seu perfil, utilizando palavras-chave que possam ser facilmente encontradas por outros profissionais e recrutadores;

. Utilize uma foto profissional que reflita seu objetivo;

. Mantenha sempre o seu currículo atualizado;

. Dê o link para todas as empresas onde você já trabalhou. Assim, o logo delas também vai aparecer em sua página e o seu perfil aparecerá nas buscas;

. Edite o seu cargo atual de acordo com as seleções para as quais pretende ser chamado;

. Atualize suas competências e especialidades;

. Pesquise quais grupos são interessantes para sua carreira e participe ativamente;

. Recomende seus conhecidos com um texto profissional e peça a eles que o recomendem;

. Insira as suas experiências anteriores, mesmo que em outras áreas, e não esqueça de escrever as descrições de cada cargo;

. Coloque todas as suas formações acadêmicas;

. Compartilhe notícias, posts de blogs que acompanha, tudo o que julgar interessante, tanto em seu feed quanto nos grupos;

. Pesquise profissionais interessantes que estão no Linkedin, além de parceiros, clientes, conhecidos etc. Faça o convite para adicioná-los;

. Cuidado: sair adicionando profissionais que você não conhece pode parecer desespero;

. Não minta em hipótese alguma, pois na era da informação o que não é verdade pode ser descoberto em um piscar de olhos;

. Não poste nada fora do foco profissional, pois esta rede social é específica para este fim.

Fonte: May Medeiros