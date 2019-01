Ferramenta eficaz

Insatisfação com o trabalho, desejo de mudança profissional ou de alcançar uma promoção são alguns dos motivos que levam profissionais a procurar um coach de carreira. Muitas vezes, o caminho que se deve seguir não está claro e um planejamento estratégico se faz necessário. O coaching de carreira é uma ferramenta poderosa para quem busca resultados mais assertivos na vida profissional.

Acompanhamento profissional

Várias situações podem acabar levando um profissional a procurar um coach de carreira. Desde pessoas que estão no início da jornada profissional, como estudantes universitários, até experientes executivos podem precisar de uma ajuda mais focada em resultados. “Em geral, a procura acontece quando o profissional está insatisfeito com o momento atual em que vive e existe uma necessidade de ter e viver algo diferente”, observa Madalena Medeiros, coach de carreira e gestora de RH. “Pode ser a partir de um desligamento, um desejo de sair de um lugar de estagnação, vontade de obter uma promoção. Algumas vezes, sozinho, fica mais difícil lidar com essas questões”, completa.

Para quem está em busca de uma recolocação, a consultoria de um coach auxilia na leitura do mercado. “Há algum tempo, as pessoas passavam mais tempo nas empresas e hoje muitas se sentem perdidas, pois o mercado de trabalho mudou muito nos últimos anos. O coaching auxilia o cliente a obter uma nova leitura desse mercado”, explica Madalena Medeiros.

De acordo com a coach, a técnica ajuda a desenvolver habilidades e competências e trabalha bastante com a identificação das crenças limitantes. “Ao eliminar limitações internas, minimizar o medo, o profissional passa a ver o momento da recolocação como algo mais leve e até como um campo de novas oportunidades e possibilidades”, salienta.

Mas não apenas profissionais podem recorrer ao trabalho do coach. Quando as empresas possuem programas de “demissão responsável”, um coach pode ser contratado para dar apoio ao colaborador desligado na sua jornada de recolocação no mercado, orientar quanto as estratégias para este momento e assim, minimizar o impacto negativo do desligamento. “Também é comum sermos procurados por empresas com o objetivo de aplicar as ferramentas de coaching para o desenvolvimento de suas lideranças”, acrescenta Madalena Medeiros.

Planejar é preciso

Vale desatacar que o coaching não fornece soluções prontas, mas sim ferramentas para que o cliente encontre suas próprias respostas. “O coach pode contribuir para que o profissional possa se preparar para crescer na própria empresa e muitas vezes não sabe como identificar suas forças e fraquezas, desenvolver um plano de carreira, melhorar a gestão do tempo, aumentar a produtividade e ganhar autoestima”, afirma.

Como destaca Madalena Medeiros, fazer um planejamento de carreira é uma ação estratégica necessária nesse novo cenário mercadológico. Com o coach, a abordagem envolve reflexão e análise. “Ao iniciarmos o coaching de carreira, realizamos uma análise de quais são as competências já desenvolvidas, quais os gaps que podem estar impossibilitando o crescimento profissional, quais são os pontos de melhoria, quais estratégias devem ser utilizadas e, fundamentalmente, qual a situação futura desejada. A partir desse ponto, cria-se um plano para alcançar metas e objetivos”, explica a especialista.

O processo pode acontecer por meio de encontros presenciais ou on-line, ocorrendo regularmente ao longo de alguns meses. “O coachee (cliente) contará com apoio em diversas questões, tais como: descoberta do que traz propósito e significado, como alcançar metas, mostrar suas habilidades, alavancar seus relacionamentos e foco”, detalha Madalena Medeiros.