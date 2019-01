Entrevista de emprego: como responder sobre defeitos?

Conhecer o que falar sobre os defeitos para entrevista é uma das recomendações para os profissionais que desejam ingressar no mercado de trabalho. Comentar ao menos 1 defeito e 1 qualidade é uma das exigências dos recrutadores nos processos seletivos para vagas de emprego. Para não ser pego (a) de surpresa, confira os exemplos que separamos sobre os defeitos para entrevista.

Exemplos de defeitos para entrevista

Quando questionado (a) sobre os seus defeitos, é importante não mentir ou utilizar o clichê de colocar uma qualidade exagerada como um defeito, como por exemplo: sou perfeccionista ou gosto de trabalhar demais. Lembre-se: os recrutadores trabalham diariamente com isso e é bem capaz que já tenham presenciado esse tipo de resposta milhares de vezes.

Para se diferenciar, uma dica é agir com sinceridade e incluir alguma ação realizada para minimizar os impactos do defeito. Não imagina como isso pode ser feito? Então confira os exemplos de defeitos para entrevista ideais para você impressionar os recrutadores:

- Tenho dificuldade em lembrar as tarefas seguintes, por isso utilizo agendas para auxiliar em minha organização.

- Percebi que tenho dificuldade em utilizar o excel, por isso tenho realizado cursos online para melhorar o meu desempenho.

- Não gosto de falar em público, então tenho me dedicado a aulas de oratória e cursos sobre apresentações empresariais.

- Posso citar a ansiedade como um dos meus defeitos. No entanto, tenho utilizado aplicativos que auxiliam com sessões de relaxamento, organizo as minhas atividades para não acumular tarefas e, quando necessário, delego devidamente as atividades.