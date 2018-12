Em 2018, vagas para estágios cresceram 13,4% no Brasil

No segundo semestre deste ano, de acordo com levantamento do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), 369.389 estudantes foram contratos como estagiários, sendo a efetivação no trabalho após a formação do estudante de 44%. Com relação à oferta de vagas de estágio, houve um acréscimo de 13,4% – pulou de 178.992 no primeiro semestre de 2017, para 203.062 em 2018.

Período importante para a formação acadêmica e profissional dos estudantes, o estágio é regulamentado pela Lei 11.788, de 2008, e é exigido em alguns cursos como requisito obrigatório para a conclusão da graduação. Em média, na Grande São Paulo, estagiários recebem como bolsa-auxílio o valor de R$ 897,60 para o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e R$ 1.947 para Engenharia de Produção.

Para a gerente da Regional Sul do IEL – BA, Fernanda Moreira Pinto, o estudante que está em busca do seu primeiro estágio é pensar na elaboração do Planejamento de Carreira. De acordo com ela, é nesta etapa que ele poderá definir objetivos claros que pretende alcançar em sua trajetória profissional. “Quando estiver no estágio, o estudante deve ser assertivo para ter um melhor desempenho, aumentando assim suas chances de sucesso”, aconselha a gerente.

Ter um bom desempenho como estagiário é fundamental para aqueles que desejam continuar na empresa como funcionários efetivos, assim como construir uma boa rede de networking que proporcionará futuras indicações de emprego. Para ser um bom estagiário, Fernanda Moreira Pinto aconselha que o estudante demonstre compromisso, iniciativa, dinamismo e o desejo de superação.

E as dicas não param por ai, confira abaixo pontos para prestar atenção durante o estágio.

Mostre interesse pelas atividades da empresa: busque aprender tudo sobre a organização, como o seu funcionamento e o que vai além das suas atividades para as quais você foi contratado. Isso não significa assumir as funções dos demais funcionários, mas ter a mente aberta para novos aprendizados.

Cuidado com os horários: evitar atrasos e se preocupar em cumprir a carga horária do estágio são fatores que passam a ideia de responsabilidade e comprometimento com o trabalho. Ser pontual ainda é tido pelas organizações como uma qualidade que destaca o profissional.

Seja proativo (a): A falta de iniciativa é encarada como uma atitude ruim pelas empresas. Além de demonstrar interesse, não deixe a rotina acabar com o seu entusiasmo e vontade de aprender. Questione, interaja, busque esclarecimentos e contribua com soluções inovadoras.

Bom relacionamento interpessoal: um ambiente organizacional saudável é importante para o desenvolvimento das atividades. Por isso, evite ficar isolado e interaja com os demais colaboradores. Manter um bom relacionamento é importante, pois seus colegas serão fundamentais para o seu aprendizado. Lembre-se: por ser novo na organização, não entre nas famosas "panelinhas" e não tire conclusões precipitadas sobre o comportamento das outras pessoas.

Tenha uma postura profissional: ter uma postura profissional não significa estar sério em todas ocasiões, mas saber distinguir o momento que exige profissionalismo daqueles em que a brincadeira cotidiana não afeta a rotina de trabalho.

Busque um funcionário modelo: ter alguém para se inspirar e auxiliar nos momentos de dúvida é importante para quem busca se destacar na empresa. Analise o comportamento de quem julga ter uma postura exemplar e tente utilizá-la como guia para você que é recém-chegado.

Recicle os seus conhecimentos: A faculdade não dá conta de abarcar todos os conhecimentos e as novas tendências do mercado. Por isso, busque novas fontes de aprendizado. Os cursos online gratuitos são uma oportunidade de ter acesso a novos conteúdos e ainda conquistar uma qualificação para o currículo.

Aprenda a ouvir mais: ter boa comunicação é uma habilidade valorizada no mercado de trabalho. No entanto, isso não significa que você deva ser sempre a pessoa à frente das conversas. A observação também é uma qualidade importante, por isso esteja mais atento aos acontecimentos ao seu redor. Saiba ouvir o que está sendo passado e veja como pode aprender ainda mais.

Atenção nas tarefas: O estágio ideal para adquirir experiência na área profissional. Esse aprendizado envolve testar, acertar e, em algumas situações, errar. No entanto, não tome isso como desculpa para não ter atenção em suas obrigações. Revise as tarefas e certifique-se que está realizando os trabalhos conforme solicitado.



*Com informações da Agência Brasil