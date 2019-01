Design de games: formações técnicas e superiores para atuar na área

Se pudessem escolher, certamente grande parte dos adolescentes apaixonados por games fariam da diversão a própria profissão e viveriam inteiramente mergulhados no universo. Prestes a ingressar na vida adulta, a graduação na área é uma das opções para os futuros universitários e, além de pensar como usuário, o lado profissional deve falar mais alto para, não só criar produtos cada vez mais qualificados como também uma carreira de sucesso.

A formação na área é ofertada em de duas formas: o curso de Design de Games (bacharelado), que dura quatro anos e confere o grau de bacharel, e o Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, que dura entre dois e três anos em média e confere o grau de tecnólogo. Ambos são profissionais capazes de criar, planejar e desenvolver jogos em plataformas variadas (computador, tablete ou smartphone) e tem áreas de atuação complementares.

Remuneração

Entre as áreas de atuação que mais absorvem os profissionais estão a Programação e gestão de projetos; Arte e design; Administrativo e financeiro; e Marketing e vendas. Em termos de remuneração, a programação de jogos é a principal fonte de renda do profissional e 82% ganha aproximadamente R$ 1.908. Os dados são do 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, apresentados pelo Ministério da Cultura, extinto no início de janeiro de 2019.

Por outro lado, pesquisas salariais da Catho apontam que a média de salários no Brasil é R$ 2.797. Os cargos mais remunerados são gerente de Marketing e diretor de Marketing, com média salarial de R$ 8.197 e R$ 12.500 respectivamente.

Mensalidade integral e bolsa de estudo

Na rede pública, o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior lista dez IES que ofertam o curso superior tecnológico em Jogos Digitais. No caso da rede privada, há também o bacharelado em Design de Games. As mensalidades custam em média R$ 650, na formação de tecnólogo, e R$ 1,7 mil, na de bacharel.

Em ambos os casos, o futuro universitário pode estudar com bolsa de estudos em Design de Games ou em Jogos Digitais. O Educa Mais Brasil oferece até 70% de desconto nas mensalidades. A contratação do benefício é feita no site do programa educacional, onde é possível visualizar a localidade dos cursos, a modalidade de ensino (presencial ou EAD) e o percentual da bolsa mais adequado ao orçamento.

Estudar jogos Digitais em instituições públicas

Atualmente, existem instituições públicas que oferecem a graduação tecnológica em Jogos Digitais. Entre elas, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA); Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS); Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (FATEC); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ); Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS); Faculdade de Tecnologia Professor Antônio Seabra (FATEC LINS); Faculdade de Tecnologia de São Caetano do Sul (FATEC SCS)