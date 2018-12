Contatos estratégicos

Manter uma boa rede de relacionamentos profissionais é essencial para quem está investindo na carreira, em qualquer estágio da vida produtiva. Bons contatos podem fazer a informação da vaga chegar até você e até levá-lo à área de seleção, embora a contração não seja garantida. Parcerias e novas oportunidades de negócios também podem surgir a partir de relacionamentos profissionais. Entenda como fazer networking pode ajudá-lo na carreira.

Rede de conexões

Networking vem do inglês e se refere a uma rede de contatos e relacionamentos profissionais construída no decorrer da carreira. Seja para fazer negócios, parcerias ou conseguir uma vaga de emprego, manter relações estratégicas é essencial para qualquer profissional. “Uma rede de relacionamentos bem construída facilita o acesso às informações sobre o mercado de trabalho e às oportunidades existentes”, afirma Rafaelle Sobreira, psicóloga, especialista em Recursos Humanos.

Mas construir essa rede de relacionamentos leva tempo e requer algumas iniciativas, especialmente por parte de quem está começando a jornada profissional. “Não se deve pensar que só a sala de aula vai ser suficiente para a carreira. É preciso fazer muito mais: participar de eventos, fazer cursos extras, ler sobre economia e finanças – independentemente da área de atuação”, orienta a psicóloga.

Sem polêmicas

Outra dica é quanto à postura profissional. Um comportamento a se evitar, de acordo com especialistas, é entrar em discussões polêmicas em redes sociais ou grupos de relacionamentos. “A carreira é construída desde o começo da vida adulta”, complementa Rafaelle Sobreira. “Um bom começo é participar de cursos, palestras e eventos de sua área, assim o profissional conhecerá pessoas novas. E, com o tempo, aprenderá a escolher os de maior relevância para sua carreira”, ensina Rafaelle Sobreira.

Para os jovens que estão começando, vale encontrar alguém de referência, que seja uma espécie de mentor. Pode ser um professor, um profissional mais experiente ou um empresário, alguém que se disponibilize em ajudá-lo na jornada profissional. “Com a vida corrida que todos temos, às vezes é difícil encontrar as pessoas, mas é necessário. É preciso fazer um esforço e encontrá-las pessoalmente, para um almoço, café ou happy hour. Nada como o olho no olho”, argumenta a especialista em Recursos Humanos.

DICAS

Reative contatos antigos

Pessoas que já passaram por sua vida, em situações profissionais ou pessoais, podem ser um bom começo para o networking. Valem ex-chefes, amigos da escola, colegas de faculdade, antigos vizinhos ou qualquer pessoa com quem tenha tido um contato mais próximo.

Olho no olho

As redes sociais facilitam muito o contato, mas, sempre que possível, encontre as pessoas pessoalmente, para um almoço, café ou happy hour.

Seja antenado

Leia, informe-se, tenha opinião sobre vários temas. “É preciso ser uma pessoa interessante, que saiba conversar sobre assuntos variados”, sugere Rafaelle Sobreira. Não precisa ser um expert, mas saber minimamente o panorama da economia e do mercado é importante para não passar uma imagem de desinformado, por exemplo.

Seja autêntico

É importante entender que networking não se baseia na falsidade. Seja você mesmo, saiba ouvir os outros com atenção e ajude sempre que possível. Aproximar-se da pessoa só com a intenção de obter benefícios não é uma atitude correta. “Dar importância ao outro é fator primordial para excelentes relacionamentos”, afirma Rafaelle Sobreira.

Rede ativada

Entenda que as conexões precisam ser alimentadas sempre e não apenas quando se está precisando de ajuda. Utilize as redes sociais, os encontros olho no olho e mantenha a sua rede ativada.