Concursos abertos no Ceará

CRP-11: Inscrições até hoje

O Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região (CRP CE) está com inscrições abertas até as 23h59 deste domingo (13) para o concurso público destinado a preencher 50 vagas, sendo cinco imediatas e 45 para cadastro de reserva. As vagas são para nível médio e superior, com salários de R$1.873,40 e R$ 5.319,80, respectivamente.

Candidatos com ensino médio têm opções como técnico administrativo especializado nas áreas de patrimônio, financeira e contábil. Esta última especialidade também exige formação técnica. Para o cargo de psicólogo fiscal (nível superior) é exigido registro profissional. A prova objetiva será dia 27 de janeiro, mas o processo seletivo prevê também avaliação de títulos (apenas para psicólogo). As inscrições devem ser efetuadas pelo site http://www.promunicipio.com. As taxas custam R$ 80 (técnico) e R$120 (psicólogo).

ISGH: Inscrições até dia 20 de janeiro

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com 410 vagas abertas em concurso para formação de cadastro reserva de cargos de níveis médio, técnico e superior. Prazo se encerrará no dia 20 de janeiro. A lotação ocorrerá no Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, Hospital Regional Norte, Hospital Regional do Sertão Central, Unidades Primárias de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento. As vagas de nível médio e/ou técnico são para as funções de auxiliar de farmácia, auxiliar de manutenção, bombeiro hidráulico, copeiro hospitalar, controlista de acesso, porteiro e técnico em saúde bucal. Os salários iniciais oscilam entre R$ 954 e R$ 1.305,36.

Para quem tem nível superior, as vagas são para analista de RH, coordenador de departamento pessoal, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, farmacêutico clínico, terapeuta ocupacional, engenheiro clínico e médico em diversas especialidades. As remunerações variam de R$ 2.538,21 a R$ 8.586. O formulário de inscrição está disponível no site www.promunicipio.com. Os valores da taxa de participação são de R$ 60 (níveis médio e técnico) e R$ 120 (formação superior).

Prefeitura de Araripe: Inscrições até 21 de janeiro

A Prefeitura de Araripe, na Região Sul do Estado, está com concurso aberto para o preenchimento de 143 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. O certame será realizado pela Universidade Patativa do Assaré. Candidatos com nível fundamental podem concorrer a vagas para ajudante de pedreiro, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, condutor de transporte escolar, jardineiro, merendeira, motorista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, vigia e zelador de praças. Quem tem nível médio e técnico pode concorrer para vagas de agente administrativo, agente de endemias, agente de saúde, agente fiscal de tributos, fiscal de obras e posturas, técnico agropecuário e técnico em informática.

Para nível superior há vagas para assistente social, auditor fiscal, engenheiro agrônomo, médico veterinário, nutricionista, professor de ciências, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor polivalente, psicólogo e psicopedagogo. As inscrições pode ser feitas apenas via internet, pelo site www.universidadepatativa.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para os cargos de níveis médio e técnico e R$ 125 para os cargos de nível superior.

CGE-CE: Inscrições até dia 31 de janeiro

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) está com inscrições abertas do concurso público para auditor de controle interno que visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. O concurso é destinado a candidatos com nível superior em qualquer área. As vagas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. A ficha cadastral está disponível no site www.cespe.unb.br/concursos. A taxa custa R$ 150 e o seu pagamento deverá ser efetuado até o dia 25 de fevereiro.

Aeronáutica: Inscrições até 12 de fevereiro

A partir desta segunda, 14, a Aeronáutica estará com inscrições abertas do concurso para preenchimento de 183 vagas de sargento. Os interessados em participar do certame devem possuir idade entre 17 e 25 anos e formação de nível médio/técnico em uma das seguintes áreas: eletrônica (30 vagas), enfermagem (45), administração (40), eletricidade (14), informática (20), pavimentação (8), obras (8), topografia (8), laboratório (5) ou radiologia (5). Vale ressaltar que as oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos.

Para se inscrever, basta acessar o site ingresso.eear.aer.mil.br e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 60. A prova objetiva, primeira etapa da seleção, será no dia 28 de abril e será aplicada nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR). Os aprovados em todas as fases estarão habilitados para o curso de formação de sargentos, que terá duração de aproximadamente um ano. Ao longo do curso, o aluno receberá remuneração de R$ 1.066. Após formado, o salário sobe para R$ 3.825. Prefeitura de

Aracati:Inscrições até o dia 17 de fevereiro

Prefeitura de Aracati abre a partir desta segunda-feira, 14, concurso para o preenchimento de 90 vagas para todos os níveis escolares. Candidatos que têm o ensino fundamental podem disputar a função de cozinheiro escolar (15 vagas), com salário inicial de R$ 954. Quem tem o ensino médio está apto às carreiras de agente de educação infantil (20), cuidador educacional (12) e entrevistador do Cadastro Único (5). Os dois primeiros empregos recebem o vencimento de R$ 954 e o último de R$1.035.

As vagas para nível técnico são destinadas aos cargos de técnico em agrimensura (2), técnico em agropecuária (2), técnico em arquivo (2), técnico em desenho da construção civil (2), técnico em meio ambiente (2), técnico em recursos humanos (2), técnico em saneamento (2) e técnico em turismo (2). Os iniciais variam de R$ 1.500 a R$1.800. Já candidatos de nível superior podem concorrer aos postos de analista de fundos de investimento (1), analista de planejamento, orçamento e finanças públicas (2), analista de políticas públicas (2), analista de sistemas (6), arquivista (2), auditor de controle interno (2), engenheiro ambiental (1), engenheiro eletricista (1), jornalista (2), médico perito (1) e nutricionista (2). A remuneração é de R$ 2.256,30.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site http://concursos.acep.org.br/Aracati2018/2. Os valores da taxa de participação são de R$ 80 (ensino fundamental), R$ 100 (níveis médio e técnico) e R$ 130 (formação superior).

Fonte: Jornal dos Concursos