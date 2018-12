Carreira atrativa

Boas remunerações salariais, planos de carreira e possibilidade de ascensão profissional são os motivos que mais atraem candidatos a seguir a carreira militar.

Mas quem opta por trabalhar nas Forças Armadas – Exército, Marinha ou Aeronáutica –, pode atuar em situações de guerra ou missões especiais, por isso, deve

também estar disposto a uma rotina puxada e cansativa de preparação, e comprometido com o respeito à autoridades e aos princípios éticos.

Para ingressar em cada uma das Forças Armadas é preciso observar os requisitos, que variam quanto à idade mínima e à formação acadêmica (Ensino Superior ou Ensino Médio).



Exército

A carreira no Exército Brasileiro pode começar a partir dos 16 anos, limite mínimo de idade para inscrição no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Outro requisito é ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. Na escola, o jovem passa o primeiro ano de formação do Oficial Combatente do Exército, o que lhe assegura acesso à Academia Militar das Agulhas Negras (Amam). Na formação do combatente básico,

o aluno vê disciplinas como português, inglês, espanhol, história do Brasil, química, física, cibernética, técnicas militares e treinamento físico militar, entre outras.

A EsPCEx está localizada em Campinas (SP) e seleciona anualmente, por meio de concurso de âmbito nacional. São oferecidas cerca de 400 vagas para o sexo

masculino e 45 vagas para o sexo feminino. Os candidatos de ambos os sexos devem, obrigatoriamente, ser brasileiros natos. O processo seletivo compreende exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica, comprovação de requisitos biográficos e averiguação de idoneidade

moral.

Em geral, as provas do exame intelectual acontecem em setembro. Os candidatos classificados são convocados para se apresentar à EsPCEx no ínicio do ano seguinte para as demais etapas do processo. Se aprovado, o candidato é matriculado e passa a ser militar da ativa do Exército Brasileiro, na condição de aluno da EsPCEx.

Se concluir o curso com aproveitamento, prosseguirá para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), onde, após quatro anos, concluirá o Curso de Formação e será declarado Aspirante a Oficial das Armas, do Quadro de Material Bélico ou do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro.

Saiba mais:

www.espcex.eb.mil.br



Marinha

Preparar e empregar o poder naval é a missão da Marinha do Brasil. Um das formas de ingresso é a Escola Naval. Para participar do concurso basta ter o Ensino Médio completo, ser brasileiro nato ou naturalizado; não ser casado(a) ou não ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval; ter 18 anos completos e menos de 23 no dia 1º de janeiro do ano do curso.

Após a aprovação nas provas objetivas, na redação e considerado apto na inspeção de saúde e no teste de aptidão física, os aprovados são chamados para apresentação na Escola Naval para o início do período de adaptação, que tem caráter eliminatório e duração de cerca de três semanas.

O objetivo dessa etapa é adaptar e preparar os futuros alunos para as atividades acadêmicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o Ciclo Escolar. Nessa fase, ocorrem a verificação de documentos, realização da avaliação psicológica e preenchimento do questionário biográfico simplificado, fase final da

verificação de dados biográficos.

A Escola Naval tem um ciclo escolar de quatro anos e um ciclo pós-escolar de um ano, totalizando cinco anos de formação. A instituição forma os oficiais para o corpo da armada (que opera navios), para a intendência (que cuida das questões financeiras, logísticas e de abastecimento) e para a fuzilaria naval (para atuar em combates em terra, a partir do mar). Os oficiais da armada e os fuzileiros navais também podem se tornar aviadores navais, aptos a pilotar aviões e helicópteros da Marinha.

Saiba mais:

www.marinha.mil.br



Aeuronáutica

Manter a soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria é a missão da Aeronáutica. Para cumpri-la, a Força Aérea Brasileira (FAB) faz diversos treinamentos e missões operacionais, além de participar de ajudas humanitárias dentro e fora do País.

O jovem pode ingressar na Força Aérea por meio do recrutamento obrigatório, podendo depois prestar exame de seleção interna para chegar até a graduação de cabo. Neste caso, permanece na FAB por até oito anos.

Aquele que se inscreve para prestar concurso em uma das escolas da Força Aérea, se aprovado, seguirá a carreira das Armas e permanecerá na Força até passar para a chamada reserva remunerada (uma espécie de aposentadoria militar). Cada exame de seleção ou admissão dá acesso a um determinado quadro dentro da Aeronáutica.

A FAB oferece anualmente vários concursos de nível médio e superior para civis e militares que desejam progredir na carreira. Alguns, como da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, oficiais de infantaria, capelães e algumas especialidades de sargentos, são restritos a candidatos do sexo masculino.

Saiba mais:

www.fab.mil.br