Há muito tempo que os serviços prestados pelos profissionais de podologia trazem benefícios para a sociedade. Agora, a atividade está em vias de ser oficialmente reconhecida no Brasil como classe profissional. Entenda as vantagens dessa regulamentação e as possibilidades de atuação nesse campo de trabalho.



Saúde e bem-estar

No último mês de dezembro, a regulamentação da profissão de podólogo avançou no Congresso Nacional e no Senado. Pelo texto aprovado pelo Senado, a profissão será exercida por diplomados em curso superior ou técnico de podologia. Também podem atuar como técnicos os profissionais habilitados de acordo com a atual legislação e que já trabalham na área há mais de cinco anos, como pedicuros e calistas. A matéria (Projeto de Lei Complementar – PLC 151/2015,

que regulamenta a atividade de podólogo) ainda precisa de uma votação complementar no próprio Senado e análise final pela Câmara dos Deputados.

No entanto, os profissionais que atuam no setor já podem considerar sua atividade regulamentada, com todas as prerrogativas legais. A proposta define algumas atribuições para o podólogo, entre as quais a de tratar as doenças superficiais dos pés; efetuar curativos e atender emergências; orientar pacientes sobre medidas preventivas; promover proteções e correções podológicas, além de preparar moldes e modelos para órteses e próteses.



Formação

Os técnicos em podologia formados por escolas autorizadas até a publicação da lei poderão exercer as mesmas atividades do podólogo. E nas localidades onde inexistir alguém que cumpra na integralidade as exigências da regulamentação, o técnico em podologia poderá, durante um período de 10 anos, assumir as atividades de competência do podólogo.

Para exercer a podologia em hospitais, clínicas, postos de saúde, ambulatórios, asilos ou para exercícios de cargo, função ou emprego de assessoramento, chefia ou direção será exigida a carteira profissional.



Áreas de atuação

A podologia é o ramo da biomedicina que cuida da saúde dos pés e tem um vasto campo de atuação. O profissional da área pode trabalhar em spas, clínicas, hospitais, clubes, hotéis, academias de ginástica, institutos de beleza ou como autônomo.

O profissional em podologia está habilitado para procedimentos podológicos, a partir de avaliação e exame físico dos pés, selecionando técnicas adequadas aos diferentes tipos de afecções que os afetam, como lesões superficiais, verrugas e unhas encravadas, permitindo a recuperação e a reabilitação do paciente.

Existem seis segmentos principais para quem atua em podologia: a podologia preventiva (prevenção de problemas como micoses, bolhas, mal cheiro etc.), a podologia geriátrica (estudo, cuidado e tratamento do pé do idoso), a podologia infantil (tratamento do pé de bebês e crianças de 0 a 12 anos para garantir seu crescimento correto), a podologia desportiva (trabalha com atletas profissionais e amadores), a podologia laboral (alivia e previne dores e podopatias resultantes de longas horas de expediente) e o pé de risco (estudo, prevenção e tratamento de pé diabético, vascular, reumático e neurológico).