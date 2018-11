Atividade promissora

No universo feminino – e também masculino – cuidar das unhas é imprescindível para quem quer comunicar bem sua imagem pessoal. Por isso, este é um dos

serviços mais buscados no mercado de beleza. A profissional de manicure e pedicure é uma das que mais retêm e fidelizam clientes. “A profissão de manicure e pedicure é muito importante no mercado da beleza, pois hoje as pessoas estão mais preocupadas em cuidar da saúde das unhas e, nesse sentido, sua atividade é promissora e rentável”, avalia Eveline Costa, consultora de produtos educacionais de Beleza do Senac Ceará.



Qualificação valorizada

Os profissionais de manicure e pedicure trabalham com o cuidado e o embelezamento das unhas dos pés e das mãos. Por decisão própria, a manicure pode optar por trabalhar apenas com as unhas. Independente da escolha, quem quiser atuar nessa área deve atentar para certas competências que a tornam mais valorizadas no mercado. “Como todo profissional de serviços, a manicure e pedicure precisa estar qualificada, gostar do que faz, ser agradável, cuidadosa, atenciosa, entender que seu trabalho está ligado à saúde das unhas, não apenas à estética”, destaca Eveline Costa.

Como o mercado é amplo, a manicure que quer sair na frente da concorrência precisa investir no seu conhecimento e adotar uma postura profissional. “Os salões

buscam cada vez mais profissionais qualificados, pois entendem que somente o conhecimento garante a qualidade e a rapidez nos serviços”, argumenta a consultora do Senac Ceará. “O diferencial do profissional vem por meio do conhecimento de técnicas corretas e de entender o sistema de beleza em que está inserido. Assim, ele vai garantir qualidade, seriedade, custo correto do serviço, rapidez na execução, conforme as exigências do mercado”, completa Eveline Costa.

Além da educação formal, por meio de cursos e workshops, a profissional de manicure e pedicure pode ampliar seus horizontes de conhecimento, mantendo-se sempre atualizada com novas tendências de cores, produtos lançados e técnicas inovadoras, por meio de pesquisa e participação em eventos.



Remuneração

No Senac, o curso de qualificação mostra todos os cuidados com materiais, esterilização, funções dos produtos, organização etc. “O curso desenvolve competências para identificar as patologias e os cuidados necessários, inclusive, se for o caso, indicando um profissional de dermatologia e/ou podólogo”,

afirma Eveline Costa, consultora de produtos educacionais de Beleza do Senac Ceará.

De acordo com gestora, o aluno também aprende a identificar e a entender os formatos das unhas, sua textura, cutilagem, conhece cores e harmonia estética para esmaltação correta, limpeza, enfim, todos os conhecimentos necessários para desenvolver o serviço, com precisão e qualidade. Além disso, prepara o aluno para ter seu próprio negócio. “O curso apresenta as possibilidades que a ocupação oferece no mercado, tanto trabalhando em salões de terceiros, atuando

como autônomo ou tendo seu próprio espaço”, conta Eveline Costa.

De acordo com ela, a média salarial da manicure fica em torno de R$ 1.200. “Mas depende muito da carteira de clientes e da disponibilidade de tempo para realizar atendimentos, se é autônomo ou dentro do salão”, ressalta.



Saiba mais

www.ce.senac.br