Do you speak... ?

Falar outro idioma é essencial para os profissionais que desejam boas colocações no mercado de trabalho. Sobretudo o inglês, especialmente em se tratando de carreiras ligadas aos setores de turismo e comércio exterior. O idioma dá mais possibilidades de crescimento nas empresas e facilidade em aprender a manusear novos softwares e aplicativos. Além disso, facilita a comunicação no caso de empresas multinacionais, posicionando e demonstrando os diferenciais do profissional. Veja a seguir outros motivos importantes para se investir no aprendizado de idiomas.

Fazendo a diferença

“O inglês não somente é importante, mas muito necessário no mercado de trabalho nesse mundo globalizado”, considera Marília Dutra de Sá, psicóloga organizacional e professora de inglês. “Dependendo do cargo, o inglês realmente faz a diferença no currículo, como nas áreas de Gestão, Comercial, Comércio Exterior, Engenharia Industrial e Desenvolvimento de Produtos, Informática

e Robótica”, acrescenta.

Para quem busca vaga em multinacionais ou mesmo postos diferenciados no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, o segundo idioma em nível avançado é exigido. “Os setores secundário (sistema industrial e de produção) e o terciário (serviços e comércio) são os que mais utilizam a língua inglesa, pois interagem diretamente com outros países na exportação e/ou importação de bens e produtos, exigindo um conhecimento técnico do inglês”, aponta Marília Dutra de Sá.

Exigência

Com as novas tecnologias e as constantes mudanças de mercado, cada vez mais os recrutadores estão optando por candidatos com nível avançado de idioma. “Estamos sim, sendo mais exigidos a ter outro idioma, e o inglês ainda é o mais utilizado. É vantagem ter conhecimento em outra língua, como o espanhol e o mandarim”, afirma a psicóloga.

Inclusive ter este último idioma, citado pela profissional, é um grande diferencial, pois existe demanda de trabalho e poucos profissionais possuem habilidade nesta língua. Na visão de Marília Dutra de Sá, os profissionais cearenses ainda deixam a desejar quanto a contar com esse poderoso diferencial no seu currículo. “Minha percepção em relação ao nível de inglês dos profissionais daqui é que ainda está

no nível básico e intermediário. Muitos já fizeram algum curso, mas com a falta de prática, acabam esquecendo a língua. Minha recomendação é que possam investir em cursos de imersão, de conversação e até em intercâmbios no exterior”, orienta.

Nível

Outra recomendação é deixar claro no seu currículo qual o seu real nível de idioma. Se você não é fluente, mas sabe ler muito bem, vale a pena destacar isso no currículo. Deixe claro o seu nível de proficiência naquela língua, pois talvez seja necessário comprovar o que se sabe durante a seleção. “O RH deve acompanhar essa tendência, e ter profissionais qualificados para realizar testes e entrevistas em inglês por Skype ou presencialmente para selecionar o profissional com melhor perfil para o cargo que exige o inglês”, afirma Marília Dutra de Sá.

Currículo

Outro diferencial para os profissionais que buscam vagas nas áreas de Gestão, Industrial, Engenharia, Robótica e Tecnologias da Informação é ter um currículo em inglês, inclusive no LinkedIn. “Na minha visão, o profissional de hoje deve ser antenado e ter um bom networking, inclusive internacional, para ampliar suas oportunidades e conhecimentos”, destaca Marília Dutra de Sá. Para a psicóloga, em tempos de crise, ter o domínio de uma segunda língua, principalmente o inglês, é contar com um grande diferencial na carreira. A especialista deixa a dica para quem quer dar um upgrade no idioma. “Os cursos on-line são uma boa alternativa para os que não podem frequentar um curso presencial. E algumas aulas particulares são interessantes para focar no objetivo individual (promoção, entrevista, viagem, intercâmbio)”, finaliza.