Viaje com segurança

Dezembro chega e a família já pensa em viajar. Mas muitas vezes a imprudência nas estradas acaba com a alegria de muita gente. Para aproveitar o recesso

com tranquilidade e não fazer parte das estatísticas de acidentes, selecionamos dicas para a prevenção nas estradas.

Dirigir sob efeito de álcool, além de proibido, coloca em risco a vida de todos que trafegam na estrada. Por isso, se beber não dirija! Usar celular para falar ou enviar mensagens enquanto dirige é extremamente perigoso e dobra o risco de acidentes. Para evitar problemas graves, o condutor deve manter sempre o foco na estrada e não dispersar a atenção com dispositivos móveis.

Realizar revisões periódicas no veículo, principalmente antes de viajar, garante um passeio mais tranquilo e seguro. É sempre importante verificar itens como

pneus, estepes, sistema de injeção, freios, suspensão, alinhamento, condições da bateria, níveis dos fluidos, faróis e lanternas.

Respeitar os limites de velocidade da via é essencial para uma viagem segura. Em uma situação de colisão, a “alta velocidade” aumenta a gravidade do acidente.

Em caso de chuvas, mantenha distância do veículo que está à frente. Na medida em que a visibilidade na estrada diminui, é importante reduzir a velocidade.

Nunca ultrapasse pela direita! A possibilidade de se envolver em um acidente é maior. Além disso, utilizar a sinalização antes de uma ultrapassagem é essencial para a segurança.

Usar o cinto de segurança reduz os riscos de fatalidades em acidentes de trânsito. O uso é imprescindível e o dispositivo deve ser utilizado por todos os ocupantes, inclusive pelos passageiros do banco traseiro.



Crianças

Crianças até 7 anos só podem viajar com assentos próprios para elas, ou seja, com cadeirinhas infantis. Este dispositivo garante segurança e evita que a criança seja arremessada para a frente em caso de impactos. Trafegar no acostamento é contra a lei e pode ocasionar acidentes. Para uma viagem segura, só use o acostamento em situações de emergência e de extrema necessidade.

Em um acidente, qualquer objeto solto dentro do carro pode ser arremessado no interior do veículo, ferindo gravemente os seus ocupantes. Por isso, objetos e

bagagens sempre devem ser transportados no porta-malas. É muito mais seguro!

Em relação aos animais de estimação, estes devem ser transportados em caixas ou nas cadeiras apropriadas, com cinto de segurança. Siga essas dicas e faça uma viagem inesquecível com sua família a bordo de seu carro.



250

No Natal de 2017, a Policia Rodoviária Federal registrou mais de 250 acidentes graves e 80 mortes nas rodovias do País. Excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido foram as campeãs em multas.