Neste sábado (dia 1º de dezembro), a Mito lançará o Eclipse Cross, o novo astro da linha de SUVs da Mitsubishi. Seu conceito é a combinação do 4x4 com o high tech, reunindo tecnologia de ponta poucas vezes vista no mercado. “O modelo tem design arrojado e marcante, trazendo a tecnologia perfeita para o uso no dia a dia, seja na cidade ou fora dela. Suas linhas modernas, aliadas à dirigibilidade, à tecnologia e à eficiência o tornam um SUV único, como um eclipse, mas 4x4, como todo Mitsubishi”, afirma César Gioseffi, Gerente de Vendas da Mito, concessionária Mitsubishi em Fortaleza.

Novidades

O Eclipse Cross é feito para motoristas exigentes e modernos que desejam sempre as melhores novidades. O assento dianteiro tem, além do conforto, uma excelente visibilidade e ampla percepção de espaço, destaca César Gioseffi. Ele ressalta também que a área envidraçada traseira é bipartida, proporcionando maior visibilidade nas manobras.

Outras novidades são os faróis auto high beam e o head up display colorido. Este permite a apresentação de informações coloridas do veículo no horizonte do motorista, para facilitar a visualização sem tirar a atenção no trânsito, contemplando mais segurança e informações full color.

O carro conta ainda com bancos revestidos de couro com design esportivo e costura laranja, além de três opções de configurações para um interior flexível. A mudança na posição dos bancos permite priorizar o transporte de passageiros ou de cargas, com as opções de configuração para 5 pessoas, 3 pessoas com bagagem volumosa ou 2 pessoas com bagagens volumosas.

Portanto, com os bancos traseiros rebatidos, é fácil chegar ao máximo aproveitamento do porta-malas, que tem capacidade para até 1.197 litros.

Segurança

O Eclipse Cross foi projetado para proporcionar o melhor prazer em dirigir, com eficiência aerodinâmica, baixo consumo e baixo nível de ruído, descreve o Gerente de Vendas da Mito. Para isso, os diferenciais do carro se distribuem nas categorias performance, design, conforto, segurança e tecnologia. O quesito segurança é o que mais apresenta opções, incluindo controle de tração e de estabilidade, piloto automático adaptativo, sistema de monitoramento de pontos cegos e assistente de partida em rampa.

Há ainda sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de prevenção de aceleração involuntária, sistema de frenagem autônoma, freio de estacionamento eletrônico e sistema full airbags com nove unidades. O isofix é um sistema de fixação de cadeirinha do bebê que proporciona mais segurança para as crianças.

Lançamento

Amanhã haverá o lançamento das duas versões do veículo: o Mitsubishi Eclipse Cross HPE-S (Tração 4x2), com o valor de R$ 149.990, e o Mitsubishi Eclipse Cross HPE-S S-AWC (Tração 4x4), que está em R$ 155.990. César Gioseffi pontua que as duas versões vêm equipadas com todos os opcionais, tendo diferença apenas na tração do carro.

Ele acrescenta que o lançamento terá clima descontraído e acontecerá das 11 às 15 horas, com serviço de brunch, DJ dando o toque musical e cerveja gelada para depois do test-drive.

Saiba mais:

. Conceito Dynamic Coupé: design impactante com a mais avançada tecnologia de condução.

. Design frontal com esportividade, elegância e dinamismo.

. Luz de Condução Diurna (DRL) em LED e integrada ao farol.

. Espelhos retrovisores externos elétricos com rebatimento automático, luzes indicadoras de direção e desembaçadores.

. Motor de alumínio turbo 1,5 L, injeção direta com 165 cv de potência, maior torque em baixa rotação, mais eficiência e menos consumo.

. Transmissão automática de 8 velocidades, com sistema sequencial Sport Mode e Paddle Shifters no volante.

. Direção com Assistência Elétrica.

. Volantes com ajustes de altura e profundidade.

. Multimídia Touchscreen de 7", conectividade Android Auto e Apple CarPlay.

. Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus.

. Espelho retrovisor interno Eletrocrômico, que ajusta seu brilho de reflexo conforme a intensidade da luz projetada sobre ele.

. Sensores de chuva, iluminação, estacionamento frontais e traseiros.

. Câmera de ré.

. Freios à Disco com ABS, EBD, BAS e BOS.

. Sistema de Aviso de Tráfego Traseiro.

. Limitador de velocidade determinada pelo motorista.

. Garantia de 3 anos.

. Revisões com preço fixo.

Serviço

Lançamento do Eclipse Cross

Data: 1º de dezembro de 2018

Local: Mito, concessionária Mitsubishi em Fortaleza – Av. Washington Soares, 1100 – bairro Edson Queiroz

Horário: 11h às 15h

Telefone: (85) 3278.8181