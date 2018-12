Trailblazer: o grandalhão da Chevrolet

O Trailblazer, aliás, é o primeiro SUV da Chevrolet a chegar às concessionárias como linha 2019. O modelo é oferecido nas motorizações 2.8 TurboDiesel e 3.6 V6, sempre com transmissão automática de seis velocidades com função Active Select e opção da tecnologia CPA (Centrifugal Pendulum Absorber), que ajuda a reduzir os níveis de ruído e de vibração do SUV.

O sistema otimiza o acoplamento da transmissão, proporcionando a sensação de melhor aceleração e retomada de velocidade. Isto ocorre pelo fato de o veículo responder mais prontamente aos comandos do pedal do acelerador. Mais do que funcionar como um filtro de vibrações, o CPA permite o acoplamento antecipado da transmissão, melhorando também a eficiência energética do veículo.

Na versão TurboDiesel de 200 cv de potência e 51 kgfm de força, o Traillazer é capaz de rodar média de 10,5 km/l em perímetro rodoviário e de 8,4 km/l em perímetro urbano, de acordo com dados do Inmetro. A autonomia é de cerca de 800 km.

Já a versão 3.6 V6 se destaca pelos 279 cv de potência e 35,7 kgfm de força. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. O maior SUV da linha Chevrolet se diferencia ainda pela sofisticação e pelos itens de segurança e de conectividade total, como o multimídia MyLink compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além do OnStar.

A tecnologia oferece serviços de emergência, segurança, navegação, concierge e diagnóstico avançado ao toque de um botão aplicativo para smartphone. O Trailblazer também conta com um completo pacote de segurança. Além do serviço de notificação automática em caso de acidente, há alerta de desvio de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego e o alerta de movimentação traseira. Inclui-se a este pacote ainda airbags frontais, laterais e de cortina e sistema isofix para fixação de cadeirinhas infantis. Outros destaques do veículo são os controles eletrônicos de tração (TC) e de estabilidade (ESP) e os assistentes de partida em rampas (HSA) e o de descida (HDC).



Equipamentos

O veículo vem equipado ainda com:

• Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular;

• Luz de condução diurna em LED (DRL);

• Sensor de chuva;

• Direção com assistência elétrica inteligente;

• Retrovisor interno eletrocrômico;

• Partida remota do motor;

• Câmera de ré com gráficos para auxílio em manobras;

• Sensor de estacionamento dianteiro;

• Vidros laterais com mecanismo de abertura e fechamento por meio da chave;

• Sistema de áudio premium.



O SUV de luxo da Chevrolet traz três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura, proporcionando ótima visibilidade para todos os até sete ocupantes. Mesmo quem vai acomodado na parte traseira conta com sistema de climatização individual e ajustável. A linha 2019 do Trailblazer chega em seis

opções de cores para a carroceria: Preto Ouro Negro, Cinza Graphite, Prata Switchblade, Vermelho Chili, Vermelho Edible Berries e Branco Summit, atualmente a cor preferida dos consumidores do modelo.



FICHA TÉCNICA

MOTOR: 2.8l, turbo diesel

POTÊNCIA: 200 cv

CÂMBIO: Automático, seis velocidades

PREÇO: R$ 210 mil