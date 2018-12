Seminovos em alta

Um dos segmentos que comemora crescimento neste ano em vendas é o de seminovos. Segundo o Presidente do Sindivel-CE (Sindicado de Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará), Everton Fernandes, o ano de 2018 teve aumento da ordem de 3% em relação a 2017. “A expectativa era de 4,5% de crescimento, mas dois fatores atrapalharam: no primeiro semestre, a greve dos caminhoneiros e no segundo semestre, as eleições”, explica.

Everton lembra que foram realizados 13 feirões, com média de mil carros em oferta em 18 lojas, só no setor de seminovos. Aliado a isso, mais de dez feirões de novos e usados nas concessionárias, “o que resultou nesse bom crescimento”, aponta. Na opinião dele, o consumidor gosta muito do formato de feirões, tendo em vista a grande oferta de veículos de preços e modelos variados em um mesmo local, ao mesmo tempo.

Em relação ao número de lojas no mercado, ele disse que está consolidado. “Hoje, são 650 revendas de usados no Ceará e cerca de 500 na Grande Fortaleza”. Ele avalia que em 2019 este número ficará estável.

Para o próximo ano, Everton Fernandes prevê que o cenário econômico estará mais tranquilo e a estabilidade irá resultar em um crescimento na ordem de 5% em vendas de carros usados. E o ano já começa aquecido, com a inauguração de um novo auto shopping, o Conceito Auto Shopping, na Av. Rogaciano Leite. O estabelecimento terá 12 lojas, estacionamento para mais de 50 carros e foco no segmento de veículos premium. A previsão de inauguração é para janeiro de 2019.