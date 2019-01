Sedan virtuoso

Carro mais premiado de 2018 pela imprensa especializada, o Virtus foi a segunda novidade da Nova Volkswagen, que prevê o lançamento de 20 novos produtos no mercado brasileiro até 2020. O sucesso do projeto do Virtus pode ser medido pelo desempenho no mercado: o carro já acumula quase 40 mil unidades vendidas no Brasil desde o seu lançamento, em fevereiro o ano passado.

O sedan, desenvolvido sob a Estratégia Modular MQB, é oferecido em três versões: MSI, com motor 1.6 MSI e câmbio manual ou automático, Comfortline e Highline, ambas com câmbio automático e o motor 200 TSI. Entre as características mais elogiadas do Virtus destacam-se o amplo espaço interno e as inovações tecnológicas, como o painel digital Active Info Display e o Manual Cognitivo. Outro diferencial é o amplo porta-malas, com 521 litros de capacidade.

Além do design externo moderno, por dentro, a tecnologia avançada é evidenciada pelo amplo painel digital configurável Active Info Display. A alta tecnologia está presente também no Manual Cognitivo, que utiliza inteligência artificial para interagir com o usuário por comandos de voz, disponibilizando informações completas sobre o veículo.

O carro também oferece numerosos recursos de segurança, como o detector de fadiga, controle eletrônico de estabilidade e frenagem pós-colisão. O carro recebeu a nota mais alta nos testes de impacto da Latin NCAP – cinco estrelas – tanto pela proteção aos ocupantes adultos como às crianças, além de ser certificado com o Advanced Award, por atender aos critérios de proteção a pedestres.



Ficha técnica:

Motor: 1.0l, turbo, flex/1.6l, aspirado, flex

Potência: 128 cv/110 cv

Câmbio: manual/automático

Porta-malas: 521 litros

Preço: a partir de R$ 66.990