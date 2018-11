Sedan premium

A era dos sedans ficou para trás por causa da alta dos SUVs. Mas os sedans têm seu espaço, sim. Basta olhar no trânsito para confirmar: além do porte elegante

e, em alguns casos, esportivo, para ver que as famílias adoram o espaço interno e o bagageiro generoso de um sedan.

Nesta versão de entrada, Attraction, o A4 vem com uma lista de itens de série que contempla luzes de condução diurna em LED, lanternas traseiras em halogênio (não são de LED), faróis com ajuste automático de altura, sensor de luz e chuva, limpador dos faróis e faróis bi-xenônio.

Ele também conta com indicador de controle dos pneus, ar-condicionado automático, espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática, volante

multifuncional em design de 3 raios, apoio lombar com ajuste elétrico para bancos dianteiros, banco do motorista com ajuste elétrico, apoio de braço dianteiro e suporte ISOFIX para os bancos traseiros laterais.

Os bancos são revestidos de couro sintético, e o modelo vem também com airbags fullsize, alarme antifurto, assistente de freio de estacionamento, sensor de estacionamento traseiro, chassi dinâmico, direção servotronic, Audi drive select, controle de cruzeiro com limitador de velocidade, sistema start-stop.

O conjunto mecânico é formado por um 2.0 TFSI ultra de 190 cv e 32,6 kgfm entre 1.450 e 4.200 rpm, com tecnologias como injeção direta e indireta combinadas

e comando duplo variável, associado com uma transmissão S-Tronic de sete marchas, que também não tem nada a ver com a S-Tronic/DSG usados no Golf/A3.

Este é um câmbio longitudinal, banhado a óleo e absolutamente silencioso e suave - tão silencioso e suave que poderia se passar por uma caixa CVT.

O desempenho impressiona, com acelerações e retomadas vigorosas, e uma progressividade de oferta de potência e torque que parece que não acabar nunca. Em teste realizado, este modelo acelerou de 0 - 100 km/h: 7,8 segundos. A retomada de 80-120 km/h, em D, realiza-se em 5,0 s. Os freios a disco nas quatro rodas imobilizam o sedan a 100 Km/h em 36,8 m.

Mesmo com um desempenho típico de carro esportivo, o consumo é bom: 8,9 km/l em cidade, e surpreendentes 16,1 km/l em estrada, o que resulta em uma autonomia de 869,4 km. Se for optar por um sedan premium, fique ligado nesse alemão.



Ficha Técnica

Motor: 2.0l, turbo

Potência: 190 cv

Câmbio: automatizado com dupla embreagem e 7 marchas

Porta-malas: 480 litros

Tanque: 58 litros

Preço: R$ 159.990 (Versão Attraction)