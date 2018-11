Sedan para família grande

Sedan grande e com excelente espaço interno, importado dos Estados Unidos, o Honda Accord foi revelado para o Brasil durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro. Agora chegou o momento de testar seus atributos na capital paulista. E, olha, são muitos.

Desenvolvido sobre uma nova plataforma, com porte mais baixo e largo, e com uma estrutura mais leve, rígida e sofisticada, o novo Accord representa também

a chegada de uma nova motorização 2.0 Turbo VTEC, com injeção direta e transmissão automática de dez velocidades, que proporciona uma condução eficiente, dinâmica e refinada.

O visual mudou e a esportividade chama atenção. O acabamento elegante e moderno do exterior complementa o novo e mais dinâmico design do Accord. A dianteira é destacada pela grade tradicional da Honda com uma asa cromada posicionada acima de uma grande entrada de ar e flanqueada por faróis full-LED com faróis de neblina também de LED. Por dentro, o carro está mais espaçoso, daí porque é ideal para famílias grandes.

O posicionamento dos bancos para dentro proporciona liberdade de movimentos e é complementado pelos apoios de braço mais acolchoados, mais longos e largos na frente e atrás. Os bancos redesenhados trazem um apoio para ombros mais alto para uma aparência mais premium e maior apoio lateral.

O banco do motorista tem ajuste elétrico de 12 posições com apoio lombar de altura regulável e o conforto do passageiro é ainda maior com os novos bancos

dianteiros ventilados.

A cabine tecnicamente inteligente e fácil de usar do novo Accord também traz um sistema multimídia totalmente novo, incluindo um painel de instrumentos TFT de 7 polegadas e uma nova central multimídia com tela sensível ao toque de 8 polegadas com controles físicos rotativos de volume e sintonia. Mais itens

intuitivos e funcionalidade, juntamente com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, bem como a tecnologia de recarga de celulares por indução no

console central, aprimoram ainda mais o novo Accord.

O modelo traz ainda um novo head-up display de 6 polegadas, projetado diretamente no para-brisas, fornecendo informações claras ao condutor.

Além disso, os ocupantes são agraciados com diversas tecnologias e itens de conforto superiores, como um sistema de som Premium e teto solar, enquanto o motorista conta com comodidades, como oito sensores de estacionamento, câmera de ré, partida, abertura e fechamento do carro sem chave, navegador nativo,

dentre outros equipamentos.

O novo Accord inaugura no Brasil o pacote de tecnologias de segurança e assistência ao condutor Honda SENSING como equipamento de série. O Honda SENSING inclui o ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) (Controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade), CMBS (Collision

Mitigation Braking System) (Sistema de frenagem para mitigação de colisão), LKAS (Lane Keeping Assist System) (Sistema de assistência de faixa) e o RDM (Road Departure Mitigation System) (Sistema para mitigação de evasão de pista).

Os avançados sistemas de segurança ativa e passiva incluem o Vehicle Stability Assist (assistente de estabilidade) com controle de tração, freios ABS com Electronic Brake Booster (reforço eletrônico de frenagem), monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), airbags dianteiros avançados, airbags laterais para o motorista e passageiro da frente e novos airbags de joelhos para o motorista e passageiro da frente, sendo o primeiro Honda comercializado no país com oito airbags.

Em relação ao desempenho, parece um esportivo, por causa do novo motor 2.0 Turbo com injeção direta, comando de válvulas VTEC e duplo VTC, em conjunto com uma nova transmissão automática de 10 velocidades desenvolvida pela Honda (10AT), a primeira desse tipo para um carro com tração dianteira.

O novo 2.0 turbo compartilha em grande parte o projeto do esportivo Civic Type R, oferecendo torque superior ao motor V6 anterior e desempenho ainda mais refinado.

Com pressão máxima de carga de 20,8 psi, o motor 2,0 litros do Accord fornece 252 hp a 6.500 rpm e 37,7 kgfm de torque entre 1.500 e 4.000 rpm.

Com o torque máximo disponível a uma rotação muito menor do motor, as reações e a aceleração foram notavelmente melhoradas. O 2.0 turbo também proporciona uma entrega de força muito mais ampla, sustentando uma vantagem em torque que abrange toda a faixa operacional entre 1.200 e 4.800 rpm - a faixa de rotações mais usada normalmente.

E o câmbio? A inédita transmissão automática 10AT de 10 velocidades desenvolvida pela Honda combina desempenho e economia de combustível por causa do seletor de marchas totalmente eletrônico. Um sedan para a família que vai divertir quem está dirigindo.

O Accord tornou-se uma marca familiar ao longo de nove gerações e 42 anos e, desde seu lançamento no Brasil, em 1992, teve mais de 18 mil unidades comercializadas. Na geração anterior foi o carro mais vendido dos EUA durante seis anos (2011-2016).



Ficha Técnica

Motor: 2.0l, turbo

Potência: 256 cv

Câmbio: Automático (10 velocidades)

Preço: R$ 198.500