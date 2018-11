Picapes com a cara do dono

Se a customização de veículos já é interessante, fazer isso em uma picape pode ser ainda melhor. De acordo com Valdemar Xavier, Gerente de Veículos Novos da Crasa Automóveis, a customização

é uma tendência, com mercado de SUVs e picapes cada dia maior. “Aqui em Fortaleza é um mercado forte, com muitos consumidores que gostam de off-road e cada vez mais procuram tornar seus carros mais bonitos, potentes e diferenciados dos demais”, pontua Valdemar Xavier.

O empresário Andrea Berni é proprietário de uma Ford Ranger customizada. “Ao dirigir, me sinto bem e seguro por ter um carro forte e que também chama atenção. Isso é bom, principalmente quando me parabenizam por ele”, comenta o italiano, cuja Ranger é o primeiro veículo desse tipo que ele customiza no Brasil.

Opções

“Quem busca customizar quer ter o seu carro diferenciado dos demais, com mais beleza e robustez. Deixa o carro com cara de 'brabo', mais valente e aventureiro”, aponta Valdemar Xavier. E até a performance off-road da picape pode ser melhorada com os incrementos, sem abrir mão do conforto e da praticidade. Além de deixar o veículo com a cara do dono, os acessórios extras podem torná-lo mais funcional.

No caso de Andrea Berni, o que o motivou a customizar foram a beleza e a proposta esportiva “que me encantou”. Por isso, ele colocou roda, aro, grelha frontal, farol, alargador de roda, pneu grande, adesivo e outros acessórios. Dá para fazer muita coisa nesse universo, desde a simples instalação de um protetor de caçamba a lâmpadas de led e caixas de som na carroceria ou ainda grades dianteiras mais ferozes.

Os acessórios mais buscados são estribos laterais, grades dianteiras, adesivagem off-road, luzes de led e pneus mais largos, de acordo com o Gerente de Veículos Novos da Crasa Automóveis. Valdemar Xavier destaca como vantagens da customização a diferenciação e o bem-estar de andar em um carro mais bonito, mais equipado e mais valorizado.

Dicas para quem está interessado em customizar

Antenar-se com o que há de mais moderno e utilizar acessórios originais dos fabricantes;

Utilizar acessórios que mantenham as condições de segurança dos carros;

Fazer a customização em uma concessionária que mantenha a garantia original de fábrica, como é o caso da Crasa, que tem toda a linha de acessórios para deixar as picapes feras em seus dois

pontos de revenda em Fortaleza.

Serviço

Customização de picapes

Crasa Automóveis

- Av. Washington Soares, 7241 – bairro José de Alencar – Fortaleza. Tel: (85) 3474.6262 e 99861.0228

- Av. Duque de Caxias, 2265 – bairro Farias Brito – Fortaleza. Tel: (85) 3288.3520 e 99861.0228

Mais informações: crolimautos.com.br