O SUV preferido do brasileiro

Já está nas lojas a linha 2019 do Jeep Compass. A principal novidade do modelo é que os consumidores vão pagar menos para levar o pacote que inclui uma série de recursos de assistência à direção para as versões topo da gama, Limited e Trailhawk. O kit que antes custava R$ 11 mil agora é oferecido por R$ 7,7 mil para as configurações flex e por R$ 8,7 mil nas opções com motor a diesel.

O pacote inclui tecnologias como frenagem automática de emergência, controle de velocidade adaptativo (ACC), monitoramento de pontos cegos e aviso de mudança de faixa de rodagem. O conjunto de soluções garante ao modelo o nível um na escala de autonomia de veículos, que vai até cinco. Atualmente, o modelo com mais autonomia produzido em série, o Audi A8, alcança o nível três da escala.

Rodrigo Amaral, que integra o time de engenharia da FCA, aponta que as soluções oferecidas no pacote opcional do Compass garantem melhora importante na segurança e no conforto dentro do SUV. “Com esses recursos, conseguimos evitar um porcentual importante das colisões e garantir condução mais eficiente, com menor consumo de combustível”, enumera.

O pacote tecnológico inclui ainda ajuste elétrico para os bancos, sistema de som premium e abertura automática do porta-malas. Além do kit mais barato, tanto a versão Limited quanto a Trailhawk passam a contar com o sistema de estacionamento Park Assist de série.

Os preços da linha 2019 do Compass começam em R$ 111,9 mil na versão de entrada Sport e chegam a R$ 171,4 mil na opção Trailhawk com tração integral.

Mesmo com os preços na casa dos três dígitos, a FCA destaca que o modelo já ocupa a posição de SUV mais vendido do País, posto que contrariou até mesmo as expectativas iniciais da própria montadora, que começou a produzir o modelo em 2016 com volumes conservadores.

“Nestes dois anos, já vendemos 100 mil unidades. Somos líderes entre os SUVs há mais de um ano”, conta Flávia Campelo, especialista da área de marketing da companhia. Só até setembro de 2018 foram emplacadas 45 mil unidades do modelo. Com o preço mais baixo na linha 2019, Flávia espera que o pacote de recursos tecnológicos passe a estar em 50% das versões Limited e Trailhawk do carro. Até então, o kit tinha participação de 35% nas vendas das duas versões.



FICHA TÉCNICA

Motor: 2.0l, flex/2.0l, turbodiesel

Potência: 166 cv/170 cv

Câmbio: automático

Tração: opção 4x2 ou 4x4

Preços: de R$ 111.900 até R$ 171.400