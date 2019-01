Nas trilhas com conforto

Com DNA repleto de robustez e luxo, o Pajero Full é o clássico da Mitsubishi Motors e do mundo 4x4. Com infinitas possibilidades de caminhos, este SUV é doze vezes campeão do Rally Dakar, a competição off-road mais difícil do planeta.

A carroceria monobloco é muito mais resistente a flexões e torções, ideal para as aventuras fora de estrada. O carro é equipado com sistema de tração Super Select AWD-II, controle de estabilidade e tração (ASTC), suspensão independente nas quatro rodas, AWC, que garante precisão nas curvas, além do EBAC, assistente de frenagem no motor para descidas íngremes, e da segurança entregue por oito airbags.

Na parte dianteira, a DRL em LED integrada ao para-choque garante ainda mais visibilidade, além de deixar o visual mais moderno e sofisticado. O para-choque e a grade dianteiros têm um design sofisticado, retratando a identidade clássica deste mito do off-road mundial. As rodas aro 20” têm desenho exclusivo e o estepe traseiro recebe capa na cor preta.

O interior é requintado com o acabamento Black Piano, que confere charme e sofisticação para motorista e passageiros. O veículo vem também com um completo sistema multimídia com conexão para Apple Car Play e Android Auto.

A versatilidade também está presente nas versões: há opções de três e cinco portas, com espaço para cinco ou sete passageiros, respectivamente. São dois tipos de motores: o propulsor diesel 3.2L, 200 cv de potência 44,7 kgf.m de torque; e o robusto V6 gasolina 3.8L, de 250 cv e torque de 33,6 kgf.m.

O sistema de tração Super Select AWD-II é um dos mais completos do mercado, capaz de se adequar a diversas condições, seja na cidade ou no off-road. São quatro modos distintos de operação: 2H (tração traseira), 4H (tração integral), 4HLc (tração 4x4 com diferencial central bloqueado) e 4LLc (tração 4x4 com diferencial central bloqueado e reduzida).

O câmbio automático de cinco velocidades vem com o Sports Mode, que permite ao motorista optar pela troca de marchas, deixando a sensação de dirigir ainda mais prazerosa. Conta ainda com a praticidade do sistema INVECS-II (Intelligent & Innovative Vehicles Electronic Control System), que analisa e se adapta ao modo de dirigir do motorista, fazendo com que a troca de marchas seja ainda mais suave.

No Mitsubishi Pajero Full, todos os detalhes são planejados para o conforto do motorista e dos passageiros. Com um toque no botão, é possível navegar entre as 10 funções do computador de bordo. O painel de instrumentos é funcional e o volante possui controle de áudio e piloto automático integrado. Há ainda sensores automáticos de chuva e acendimento dos faróis.

Ficha técnica

Motor: 3.2l, diesel/ 3.8l, gasolina, V6

Potência: 200 cv/250 cv

Câmbio: Automático, cinco velocidades

Tração: 2H (tração traseira), 4H (tração integral), 4HLc (tração 4x4 com diferencial central bloqueado) e 4LLc (tração 4x4 com diferencial central bloqueado e reduzida)

Preços:

Pajero Full HPE 3.2 D 5P - R$ 251.990,00

Pajero Full HPE 3.2 D 3P - R$ 221.990,00

Pajero Full HPE 3.8 G 5P - R$ 232.990,00