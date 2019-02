HRV 2019 muda para melhor

Um SUV bom de design, com consumo baixo e renovado em 2019. O Honda HR-V é uma excelente opção para a família. Testamos durante uma semana a versão top de linha, EXL. Seu conjunto motor e câmbio atende muito bem na cidade e na estrada: 1.8l, flex, 4 cilindros, flex. Potência de 139 cv (etanol) e 140 cv (gasolina).

O japonês mudou levemente o visual, com luzes diurnas em LED (de série em todas as versões) e projetor para o farol baixo. O para-choque é novo (34 mm mais comprido), com os faróis de neblina assumindo formato redondo e mais amplo. O destaque fica para a grade cromada com o logotipo da Honda maior, seguindo a identidade visual aplicada nos demais modelos da marca. Há também novas rodas aro 17" e lanternas em LED.

Segundo Marcelo Fernandes, Gerente de Vendas da Honda Novaluz da Av.Santos Dumont, o carro tem excelentes vendas, com alta procura e índice de satisfação em 100%. “E estamos com excelentes condições de preço para ele”, garante.

A boa impressão começa no conforto dos bancos e do espaço interno – uma característica de todos os carros da marca japonesa, do Fit ao Civic, passando pelo SUV grandão CR-V e sedan importado Accord.

Os engenheiros mexeram no câmbio CVT e ele está melhor. Os novos amortecedores do HR-V demoraram quase três anos para serem desenvolvidos. Agora com válvulas hidráulicas internas, as peças filtram melhor os impactos. Enfrentamos ruas esburacadas e com paralelepípedos e o carro continua confortável para quem dirige e para os passageiros.

Em relação ao consumo, segundo o Inmetro, faz 11 km/l na cidade e 12,3 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina. Por dentro, o console central recebeu acabamento em black piano e um porta objetos mais amplo.

A versão EXL tem iluminação nos três aros do painel e mantém a opção de sete cores para a porção central. A central multimídia com tela de 7" oferece espelhamento de smartphones via Apple CarPlay e Android Auto, além de GPS nativo nesta versão. O HR-V quer a sua garagem.



FICHA TÉCNICA

MOTOR: 1.8 L, flex

POTÊNCIA: 140 CV

CÂMBIO: CVT AUTOMÁTICO

PREÇOS: R$ 108.500 / R$ 109.850 / R$ 110 mil (Versões EXL)