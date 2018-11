Hora de trocar de carro

Seu carro está velhinho, precisa trocar muitas peças e consome muito combustível? Está na hora de mudar o visual de sua garagem para um veículo melhor, né? Então anote em sua agenda: neste sábado (24/11), das 8h até 17h, acontece o Alameda Auto Shopping Liquida. São mais de 400 carros seminovos de todas

as marcas.

O evento festeja os 11 anos do Alameda, espaço com 18 lojas revendedoras de veículos, vistoria automotiva, seguradora, consórcio, escritório de despachante,

restaurante e estacionamento interno. Além disso, haverá o apoio da BV Financeira para que o consumidor possa fazer o financiamento que cabe no bolso. “Toda

essa estrutura garante segurança e conforto para o cliente”, explica Liberato Barroso, Diretor da loja de mesmo nome. Sua revenda de veículos

está no mercado desde 1961.

Um dos sócios do Alameda, Liberato tem uma expectativa de que sejam vendidos de 150 a 200 veículos, de carros populares a importados seminovos. O público

vai conferir preços a partir de R$ 15 mil – como os populares Celta, Palio e Uno, nos anos 2009/2010, mas também importados, como Mercedes e picapes Hilux, de até R$ 150 mil.

O Diretor está otimista com o mercado neste segundo semestre, principalmente após as eleições. “Depois de uma leve pausa nas vendas por causa das eleições, voltou o otimismo e a credibilidade, a economia está mais estabilizada e o crédito melhorou, os bancos e financeiras estão aprovando mais”, garante ele.

Com 11 anos de mercado e sob uma nova administração há um ano, o Alameda Auto Shopping é um empreendimento consolidado, informa Liberato Barroso. “Todas as lojas e salas comerciais estão alugadas, com negócios bombando, e o grande diferencial do Alameda é o estacionamento interno gratuito e com segurança”, conclui.

Por isso, se você está com um veículo velho na garagem, não custa nada passar no Alameda Auto Shopping e ver as ofertas de seminovos oferecidos pelas 18 lojas e sair já neste sábado de carro novinho.