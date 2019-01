Gasolina aditivada: mitos e verdades

A gasolina aditivada é mais eficiente, mais pura e rende mais? Estamos certo de que sim. Mas será que compensa só colocar aditivada? Para veículos flex às vezes, pode ser difícil decidir entre a gasolina e o álcool. Agora, se estamos falando de um veículo que trafega apenas com gasolina, a dúvida é outra: abastecer com a gasolina aditivada compensa? A resposta, segundo mecânicos que consultamos, é que nem sempre abastecer com gasolina aditivada é a melhor opção.

Pode parecer um tanto óbvio, mas os dois tipos de gasolina existem por razões diferentes e isso precisa ser considerado no momento da escolha. Além disso, é importante que se entenda que a melhor escolha para o seu carro sempre dependerá da indicação da montadora.

É comum que no manual de instruções do veículo venha descrito qual o nível ideal de octanagem para que seu carro tenha um bom desempenho. Portanto, leia o manual e descubra o mais indicado para o seu veículo.

Carros acostumados a rodar com gasolina comum, devem continuar funcionando dessa maneira. Se você desejar realizar a troca e passar a usar a aditivada, é recomendado que uma limpeza no carburador e bicos injetores seja feita. Assim você evitará que essas peças sofram um entupimento.

Além disso, quando se trafega em locais com trânsito livre, como rodovias e estradas, por exemplo, onde é possível atingir velocidades mais altas, o mais indicado é que utilize gasolina comum.

A aditivada nada mais é do que a mesma gasolina comum com a adição de dispersantes e detergentes especiais, que atuam na boa manutenção e limpeza do motor e de todas as áreas por onde o combustível costuma circular.

O uso da gasolina aditivada compensa quando a ideia é preservar o motor e seus apêndices livres de resíduos que provocam entupimentos, fazendo com que a mecânica do veículo dure muito mais, além de reduzir a necessidade de custos de manutenção.

Se você costuma trafegar em locais onde o trânsito é mais lento, então a gasolina aditivada compensa. Usá-la promoverá um melhor desempenho para seu veículo. Se você possui um carro flex, que pode circular tanto com gasolina como com etanol, então não se preocupe, qualquer tipo de gasolina que você usar, seja ela normal ou aditivada, será bem aceita pelo motor.

O motivo que faz com que as pessoas pensem que a gasolina aditivada compensa, é o desempenho de seu papel que, além de limpar o motor, também é proteger as peças internas, reduzindo os desgastes do tempo, os atritos das peças internas e aumentando assim a vida útil do mecanismo mais importante do seu carro, o motor.

As substâncias presentes em sua composição formam uma película protetora ao redor das paredes dos cilindros e anéis, diminuindo o atrito entre eles e aumentando o aproveitamento do sistema como um todo.

Se você tinha dúvidas em relação a abastecer o carro com gasolina aditivada, saiba que sim, compensa, mas desde que seja a médio e longo prazo. E apenas porque esse combustível mantém o bom funcionamento e promove uma maior vida útil ao motor.