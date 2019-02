Dicas de conforto em viagens

Uma aventura no carro com a família pode ser maravilhoso, mas também um pouco desconfortável, principalmente em viagens longas. Mas há algumas atitudes que podemos tomar para levar a viagem com mais qualidade. Selecionamos dicas de conforto fundamentais para quem vai dirigir e para os passageiros.



1 - Alongue-se antes

É bem provável que você passe um bom tempo sentado (a) e realizando movimentos repetitivos. Seus músculos ficarão tensionados, portanto, dê aquela alongada antes. Mas cuidado! Se for feita de forma errada, pode resultar em uma lesão.



2 - Use almofadas sob a lombar

Tudo que reduza o esforço a tensão nos músculos é bem-vindo. Usar uma almofada sob a lombar vai evitar incômodos na região e até dores na coluna.



3 - Pare a cada uma hora e meia

Não adianta querer chegar cedo. É recomendado que a cada uma hora e meia haja uma parada para descer do veículo e andar um pouco. Use esse tempinho para ir ao banheiro e beber uma água. Se for à noite, você pode até cochilar dentro do carro por um tempo.



4 - Clima ameno no carro

Mantenha um bom clima no carro. Não só o clima em relação à temperatura, que também deve estar agradável, mas também à parte emocional. Sendo assim, evite brigas e discussões. Esse é um momento descontraído, curta a estrada!



5 - Valorize o espaço interno

Se você for alugar um carro, escolha um veículo com um melhor aproveitamento do espaço inteiro ou organize as malas para que o porta-malas seja utilizado ao máximo. Assim você evita transportar bagagens junto dos passageiros.



6 - Nada de colo!

Crianças devem viajar em suas respectivas cadeirinhas, por isso treine a criança com passeios mais longos durante um tempo antes da viagem, isso ajudará ela se sentir menos ansiosa. Vale também para os animais de estimação, que devem estar devidamente acomodados.



7 – Selecione uma trilha sonora

Faça uma playlist fantástica com músicas que devem agradar todos os passageiros. Não adianta colocar rock pauleira com bebê a bordo, ou músicas fúnebres. Animação sempre.