Cuide bem dos seus faróis

Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a atrapalhar a visão de outro condutor pode gerar multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na carteira de motorista (CNH). Trata-se de uma infração grave e seu veículo pode ser retido até a regularização do problema, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Faróis desregulados também ofuscam a visão de quem trafega no sentido contrário e se estiverem muito baixo, não iluminam adequadamente a via.

As trepidações em pistas irregulares e colisões podem alterar a posição do facho de luz dos faróis. Aqui você vai ler dicas para o motorista manter o sistema de iluminação do veículo em boas condições, garantindo visibilidade em qualquer situação.

Ao fazer a revisão preventiva para verificar a necessidade de alinhamento dos faróis, é importante também analisar as condições das lentes. Quando amareladas, com riscos profundos ou trincadas podem comprometer o foco de luz. “Os faróis sofrem desgastes devido não só ao tempo de uso, mas também à utilização de alguns produtos durante a lavagem do carro ou em razão da infiltração de água”, explica o engenheiro da Arteb, Egidio Vertamatti.

Para fazer a avaliação completa dos faróis, a recomendação é levar o veículo a uma empresa especializada e, caso haja a necessidade de trocar lâmpadas ou faróis, efetuar a substituição em pares para não causar desequilíbrio de luminosidade.

De acordo com dados apresentados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), de janeiro a agosto de 2018, 2.295 multas foram aplicadas no Brasil em razão dessa infração.