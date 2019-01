Carro classe A

Um Mercedes que tem a esportividade em seu DNA. O novíssimo Classe A começa agradando o olhar. Depois os outros sentidos: audição, com o motor 2.0l, com 224 cv de potência e silêncio interno; tato, com o design lindo; olfato, com o cheiro interno de carro novo, couro e outros acessórios; e o paladar: ele dá água na boca mesmo.

Ele chega ao Brasil na versão A 250 Vision. O modelo conta com o novo e eficiente motor 4 cilindros turbo com dois litros e 224 cv. O carro está dinâmico e jovem como sempre, no entanto, maior e mais confortável. Mas ele não se resume ao visual e desempenho: tem o inovador sistema MBUX - Mercedes-Benz User Experience, que oferece uma variedade de funções que anteriormente eram reservadas às classes superiores. O modelo conta também com faróis em LED.

O veículo foi visualmente estendido pela grande distância entre eixos e pela linha lateral suave. O capô se inclina mais acentuadamente do que nos modelos anteriores, enfatizando uma dianteira dinâmica e imponente. Os largos arcos das rodas de 18 polegadas com cinco raios reforçam a esportividadedo novo A 250 e fazem com que ele tenha ainda mais equilíbrio na estrada. O modelo tem um visual mais largo na traseira, graças a uma área envidraçada mais acinturada que também ressalta os ombros e aos refletores traseiros mais espaçados no para-choques modular de duas seções.

O interior do novo Classe A está redefinido, com visual moderno. A arquitetura do interior é modelada pelo design de vanguarda do painel: pela primeira vez, foi totalmente eliminada a presença de uma cobertura acima do cockpit. Em consequência, o corpo principal do painel em formato de asa se estende de uma porta dianteira à outra sem nenhuma descontinuidade visual. As saídas de ar da ventilação com visual de turbina são outro destaque.

O painel é dividido em duas seções tridimensionais horizontais: a inferior é separada do corpo principal do painel e parece flutuar em frente a ele. O display completamente independente é oferecido com duas telas de 10,25 polegadas (17,78 cm).

O novo Classe A é o primeiro modelo da Mercedes-Benz a apresentar o completamente novo sistema multimídia inteligente e intuitivo MBUX - Mercedes-Benz User Experience. Este sistema é uma revolução para a experiência de uso do veículo. Itens com apelo emocional marcam a compreensibilidade da estrutura de controle e brilham por meio de gráficos de máxima resolução que são calculados e apresentados em tempo real.

Um dos principais elementos de destaque é o cockpit Widescreen de alta resolução com diversas possibilidades de operação: por meio do volante multifuncional, do “touchpad” no console central, via toque no próprio display de mídia ou o inovador controle vocal inteligente com reconhecimento da fala natural, ativado por meio das palavras-chave “Olá”, “Oi” ou “E Aí” seguidas por “Mercedes”. Funções como ajuste do ar-condicionado, escolha de uma estação de rádio e abertura da persiana do teto-solar podem agora ser facilmente acessadas por meio do comando de voz. Um carro Classe A para um público Classe A.



FICHA TÉCNICA

Motor: 2.0l, 4 cilindros, turbo, gasolina

Potência: 224 cv

Câmbio: automático, 7 velocidades

Porta-malas: 370 litros

Preço: R$ 194.900