Vojvoda lamenta derrota no Clássico-Rei e admite 1º tempo ruim do Fortaleza

O Fortaleza perdeu do Ceará por 2 a 1 neste sábado (8), no Castelão pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, no primeiro Clássico-Rei da temporada.

O Alvinegro construiu sua vantagem com 2 gols no 1º tempo, com 26 minutos de jogo. E o técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou a derrota no clássico e admitiu 1º tempo ruim do Fortaleza.

O primeiro tempo nosso foi ruim e no 2º tempo melhoramos. Jogamos no campo do adversário. Fizemos um fizemos um gol, mas não conseguimos empatar, São coisas que acontecem e é continuar trabalhando para melhorar Vojvoda Técnico do Fortaleza

Sentiu o gol

O treinador do Leão admitiu também que a equipe sentiu o primeiro gol sofrido.

"Não conseguimos encaixar o jogo. Mas estava controlado. Concedemos dois gols em erros, e ficou muito dificil. Num controle de bola nosso sai o primeiro gol e significou que nos desestabilizamos. Depois recebemos o 2º gol."