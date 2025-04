Renato Kayzer é vendido ao Vitória por R$ 5 milhões; jogador publicou despedida: ‘eu me doei ao máximo’

O atacante Renato Kayzer se despediu do Fortaleza nas redes sociais. De saída para o Vitória-BA, em transferência em definitivo, o atleta de 29 anos emitiu uma carta aberta nesta quarta-feira (2) e agradeceu aos torcedores pela forma como a família foi recebida durante a passagem pelo Leão. No início da manhã, o clube anunciou que vendeu o atleta por R$ 5 milhões.

"Na operação, o Fortaleza receberá R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Caso o jogador atinja metas, o clube poderá receber até R$ 1 milhão", disse o clube em nota oficial.

“Tanta coisa a ser dita em lágrimas, em esperança, em ambição, em acreditar, em vontade de fazer, em ser, em estar e em querer. Essa camisa pra mim, ela significa tantas coisas… Eu me doei ao máximo até onde eu pude tocar, até onde eu pude estar e, de todo meu coração, eu gostaria de dar um abraço em todos os torcedores e agradecer por ser recebido de braços abertos, tanto eu quanto a minha família. Hoje, preciso seguir, mas levarei em minha memória todos os momentos vividos aqui dentro. A todos os funcionários que sempre me trataram com muito carinho e respeito um grande abraço a todos”.

O jogador chegou ao Pici em 2022. Na época, foi comprado junto ao Athletico-PR por R$ 6 milhões. Com a camisa leonina, no entanto, não conseguiu se firmar como titular. Ao longo dos últimos anos, acumulou empréstimos para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, além de América-MG e Criciúma. Ao todo, disputou 67 partidas pelo Leão, contabilizando 11 gols e quatro assistências.

No ano vigente foram 11 jogos, com três tentos. A última atuação foi no empate em 1 a 1 com o Ceará, na final do Campeonato Cearense, quando deixou o banco e jogou por sete minutos, sofrendo contusão. Assim, as opções atuais de centroavante do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda são Lucero e o recém-chegado Deyverson.