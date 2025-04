Com golaço de Erick Pulga, Bahia vence Nacional e conquista a 1ª vitória na Libertadores: Veja

O Bahia conquistou uma vitória histórica na noite desta quarta-feira, ao bater o Nacional por 1 a 0, no estádio Parque Central, em Montevidéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E foi com um golaço de Erick Pulga, ex-Ceará.

Veja gol de Pulga

Como foi o jogo

Foi o primeiro triunfo do clube baiano como visitante fora do Brasil na competição continental. Curiosamente, a única vitória fora de casa até então havia sido em 1989, contra o Internacional - justamente um dos adversários do Grupo F nesta edição.

Com o resultado, o Bahia chegou a quatro pontos e assumiu a liderança provisória da chave. O Atlético Nacional, que enfrenta o Internacional nesta quinta-feira, tem três, enquanto o Nacional do Uruguai segue zerado e na lanterna após duas rodadas.