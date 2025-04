Coletiva de Deyverson é cancelada após saída de Alex Santiago do Fortaleza

O Fortaleza cancelou a coletiva de apresentação do atacante Deyverson, que seria nesta quinta-feira (3). A mais recente contratação anunciada pelo Tricolor do Pici iria se apresentar para jornalistas. Porém, com o desligamento de Alex Santiago do clube o evento foi cancelado. O profissional, que já atuou como presidente da instituição, estava atualmente como diretor de futebol.

O Fortaleza fará treino no Pici, às 16h, sem a presença da imprensa ou de torcedores.

Legenda: Deyverson em Fortaleza x Fluminense no Brasileirão Série A 2025 Foto: Davi Rocha/SVM

Deyverson, de 33 anos, fez sua estreia com a camisa do Fortaleza na partida contra o Fluminense, na primeira rodada da Série A do Brasileirão 2025. Ele também entrou em campo contra o Racing, na primeira rodada da Libertadores 2025.