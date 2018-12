Xand Avião gravará clipe no Villa Mix 2018; assista entrevista

O Festival Villa Mix chega pela sétima vez em Fortaleza. O evento sertanejo vem carregado de forró e música eletrônica. O forrozeiro Xand Avião é um dos nomes que se apresenta na festa. Em entrevista ao Puxa o Fole, o cantor revelou uma novidade para o show na capital cearense. Quem for curtir a festa no estacionamento da Arena Castelão, no dia 8 de dezembro, participará da gravação do clipe de uma nova música do Aviões.

Em entrevista nos estúdios da A3 Entretenimento, Xand relembrou participações em festivais. "Meu primeiro foi o de Verão em Salvador. Eu era praticamente ninguém. A gente conseguiu entrar por fazer barulho no meio musical. Tinha Chiclete com Banana, Cidade Negra e Ivete Sangalo. Nunca imaginei tocar com essas bandas. Eu me senti um nada. A banda estava começando a fazer sucesso. 'Chupa Que é De Uva' estava começando a crescer. Eu acho que quem colocou a gente lá foi essa composição. Quando a gente entrou na Bahia passamos, praticamente, tocando sete anos só lá".





Segundo Xand Avião, o repertório para o evento no Ceará será voltado para os novos trabalhos. "O Aviões é uma das únicas bandas que tem um repertório diferente em cada Estado. A gente tem sucesso suficiente para isso. Com a internet, a setlist está se igualando em algumas regiões. No Villa Mix São Paulo temos uma playlist, no Rio de Janeiro é outra. Em Fortaleza, o repertório é mais próximo dos shows mensais, pois aqui se escuta mais Xand".

No Festival Villa Mix, o forrozeiro diz evitar cantar sertanejo em respeito ao trabalho dele e dos amigos do gênero. "Hoje, a música está misturada. Antigamente, eu via tribos de pessoas que só ouvia sertanejo, pagode ou rock. Atualmente, vejo muito gente ouvindo tudo. O pessoal não está querendo saber do ritmo, mas se a música é boa. Eu toco tudo no Villa Mix, mas lógico dou preferência às músicas de forró. Em show normal, a gente executa sucessos do sertanejo em forró. Nos festivais de sertanejo eu procuro não fazer isso. Eu acho que quem vai para ali me ver, quer que eu cante minha música", explica.

Clipes

No Villa Mix Fortaleza, o Aviões irá gravar o clipe de uma nova música. "A canção 'Sábado à Noite' será lançada, em breve, no Spotify e YouTube. Eu vou aproveitar aquela multidão. Para gente não gastar dinheiro com clipe, vamos levar só as câmeras. O cenário vai ser o público", comenta rindo.

Outra novidade revelada por Xand Avião é uma parceria com o MC Kekel, que será lançada em janeiro de 2019. "Ele é um cara que está despontando. Conheço há mais de quatro anos. Nos conhecemos na gravação de um clipe dos MCs Zaac & Jerry, em São Paulo. Kekel era figurante. Lá, ficamos amigos. A gente gravou uma música que nem é funk e nem forró, chamada de 'Menos Mimimi'. É pegajosa. Já colocamos voz. Vamos gravar clipe ainda este mês para lançar no próximo ano".