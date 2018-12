Villa Mix Fortaleza 2018 apresenta novo palco

Forrozeiros e sertanejos têm encontro marcado, hoje, na Arena Castelão. O estacionamento do estádio recebe a sétima edição do Villa Mix Fortaleza, que neste ano adota o tema "O Mundo é Mix", reunindo sete atrações no palco principal. Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Xand Avião, Matheus e Kauan, Alok, Wallas Arrais e a dupla Cleber e Cauan comandarão a festa na praça esportiva.

A dupla Simone e Simaria estava programada para agitar o evento, mas será ausência. As Coleguinhas anunciaram pausa na carreira por problemas de saúde de Simaria, internada recentemente com quadro de tuberculose ganglionar.

Confira entrevista com Jorge e Mateus:

Para compensar o público, a Social Music, produtora do Festival, prometeu aumentar o tempo de show da programação, após confirmar a indisponibilidade de agenda de outros artistas com o mesmo porte para compor a ampla grade de atrações.

O cearense Wallas Arrais, nome bastante conhecido do forró no Ceará, estreia em 2018 no palco principal do evento. Em anos anteriores, o forrozeiro participou da festa no palco Golden Mix. "É muito gratificante. No início, estávamos apresentando o nosso trabalho e tentando acertar. Na primeira vez que eu participei, a banda era iniciante e estava com dois meses. Hoje, com dois anos, temos outra história. Temos sucessos conceituados e canções fortes do nosso DVD. O repertório está cheio de música boa".

Novidades

Uma das surpresas nos corredores do festival será o personagem Mr. Mix. Pedro Neto, diretor do evento, explica que a personalidade é um mascote que foi lançado na edição da festa em Goiânia. "Fizemos questão de trazê-lo para cá. Ele representa a diversidade de ritmos e tem ilustrações de elementos ligados à música".

Além dos cantores que vão comandar o palco principal, o evento ainda conta com apresentações exclusivas no camarote Golden Mix, que traz em seu line-up artistas embalados por hits atuais no cenário musical, a exemplo da dupla sertaneja Pedro e Kauan e os cantores Ney Alves e Wallas Arrais, que vão agitar o espaço com shows exclusivos nos intervalos do palco principal.

Pedro Neto pontua que o festival realizado no Ceará é modelo e destaque de organização para festas em todo o País. "Somos o maior festival no Brasil em número de edições. A construção do projeto é feita com muito cuidado e planejamento, pensando demais no que a gente vai entregar ao nosso público, tanto na questão de shows quanto em serviços, segurança, acesso e infraestrutura". A edição de Fortaleza foi a primeira fora de Goiânia, além de ser a única do Norte e Nordeste que segue a temática principal do festival.

Com ingressos de R$ 40 a R$ 840, o Festival Villa Mix conta com os setores Arena (pista), Frontstage, Golden Mix (open bar) e o Diamante Mix que oferta serviços de open bar, comidas rápidas e a presença de influenciadores digitais.