Villa Mix 2018: TV Verdes Mares exibe melhores momentos neste domingo

Os fãs de forró e sertanejo poderão curtir neste domingo (30) os melhores momentos do Festival Villa Mix 2018. Em Fortaleza, a sétima edição do evento internacional reuniu, no dia 8 deste mês, nomes de destaque desses gêneros musicais.

Conforme o Diretor de Programação da TV Verdes Mares, Fábio Ambrósio, a exibição do Villa Mix Fortaleza integra o projeto "Estação Verdes Mares". Hoje, após o Fantástico, serão exibidas duas músicas de cada atração de 2018. "O Festival faz parte da grade da TV há seis anos. O programa terá cerca de uma hora. Desde a primeira transmissão, o Estação Verdes Mares é líder de audiência. Shows desse porte agradam os telespectadores", explica o gestor da emissora.

No estacionamento da Arena Castelão, as duplas Cleber e Cauan, Matheus e Kauan e Jorge e Mateus animaram o público com repertório carregado de romance. "Propaganda", "Ao Vivo e a Cores" e "Quase", sucessos nos serviços de streaming musicais e na internet, embalaram o público. Do forró, Wesley Safadão, Xand Avião e Wallas Arrais foram os porta-vozes.

Os sertanejos Jorge e Mateus foram os cantores mais aplaudidos entre as apresentações. "O público cearense é especial. Em inúmeros shows, a galera nos acolheu de forma incrível nessas várias edições do Villa Mix", declarou Mateus.

O cantor Jorge reforça a boa relação com o Ceará falando sobre a virada do ano na Capital. "Temos um público fiel que nos abraça com muito carinho". No evento, o repertório do show contou com os hits "Logo Eu", "Os Anjos Cantam" e "Sosseguei". A dupla Matheus e Kauan apresentou as composições do álbum "Intensamente Hoje!". "É sempre um prazer cantar aqui, pois a galera canta junto em todas as músicas. Ficamos muito felizes com essa troca", diz Kauan.

Em casa, o cearense Wesley Safadão apresentou o repertório do EP "WS Mais Uma Vez". Xand Avião aproveitou o Festival para gravar clipe e Wallas Arrais cantou músicas do recém-lançado DVD, gravado em Fortaleza, "Wallas de Boa". O Festival ainda contou com o agito da música eletrônica, com Alok, um dos mais consagrados DJs do Brasil.

A exibição do Festival Villa Mix 2018 faz parte da programação especial de fim de ano da TV Verdes Mares. Em dezembro, a emissora também apresentou uma homenagem a Patativa do Assaré. O humor cearense ganhou espaço com o programa "Comédia em Família", gravado no Theatro José de Alencar. Houve ainda a apresentação do filme produzido no Ceará "Baião de Dois".