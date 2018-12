Veja os melhores games e aplicativos para Android de 2018 eleitos pelo Google Play

Qualidade, design e performance foram os critérios que o serviço de distribuição digital Google Play utilizou para escolher os melhores aplicativos e jogos do ano no País.

O título de melhor app foi para Drops: aprenda 31 idiomas que promete ensinar de forma divertida. Segundo o desenvolvedor, o usuário pode ampliar seu vocabulário em língua estrangeira por meio de ilustrações, jogos e áudios utilizando cinco minutos por dia.

Também foram eleitos aplicativos em outras quatro categorias: mais divertidos, melhores de autoaperfeiçoamento, melhores ajudantes diários e melhores tesouros escondidos. Os brasileiros GuiaBolso e Filmr aparecem na lista.

Pela primeira vez, o Google Play também apresentou os vencedores do Prêmio Voto Popular. A categoria contou com mais de 2,7 milhões de brasileiros que elegeram Onefootball - Notícias de Futebol como melhor aplicação móvel.

Já entre os mais divertidos estão o Vimage - animador cinematográfico, No.Draw - Cor por Páginas de Números, Tik Tok, Drum Pads - Beat Maker Go e Anchor - Faça seu próprio podcast. A empresa escolheu como os melhores aplicativos para autoaperfeiçoamento o GuiaBolso Controle Financeiro, Exercícios em Casa - Sem Equipamentos, Ultimate Guitar: Chords & Tabs e Forest: Stay focused.

Entre os ajudantes diários estão o Asana: organize projetos de equipe, Canva - Faça logos, imagens e posts, Facetune - Editor de Selfies Perfeitas, Receitas fáceis e Rappi. Unfold - Create Stories, Just a Line - Draw Anywhere, with AR, Luci - Lucid Dream Journal, Filmr, Youclap estão na categoria dos melhores tesouros escondidos.

Entretenimento

O prêmio de melhor jogo ficou com PUBG Mobile, game de batalha que se tornou febre mundial. Nele, jogadores caem de paraquedas em uma ilha remota para um confronto em que o vencedor leva tudo. O título de mais amado pelos jogadores é outro battle royale, Garena Free Fire. O jogo foi o mais escolhido pelos usuários entre opções populares como Pokémon GO.

Na lista de jogos casuais, estão o The Sims Mobile, Faraway 3: Artic Escape, Dream Walker, o game brasileiro Adventure Llama e Candy Crush Friends Saga.

A categoria dos melhores jogos inovadores inclui o Gorogoa, Hero Hunters, Battlelands Royale, Umiro e Life is Strange. Entre os mais competitivos, os ganhadores foram Arena of Valor, Warhammer Age of Sigmar: Realm War, Lineage 2: Revolution e Shadow Fight 3.