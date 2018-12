Veja alguns dos protagonistas do riso famosos no Ceará e Brasil

Palhaço Pimenta

José de Abreu, o palhaço Pimenta, trabalhou na lavoura até entrar no Circo Uiara como porteiro, por volta de 1960. Quando percebeu, estava voando no trapézio e, depois, virou palhaço. Hoje, figura entre os raros Mestres da Cultura, título que recebeu do Governo do Ceará em 2012.

> No Dia do Palhaço, conheça a origem do casal de personagens Miolo Mole e Bitoca

Piolin

Filho do dono do Circo Americano, o paulista Abelardo Pinto mostrou ainda na infância sua facilidade para fazer rir. Foi apontado como um artista tipicamente brasileiro por intelectuais da Semana de Arte Moderna, em 1922. Saiu de cena no palco da vida em 1973, mas a sua data de nascimento (27 de março) foi escolhida para comemorar o Dia do Circo no Brasil.

Patati e Patatá

A dupla conquistou a simpatia do público, sobretudo o infantil, nos anos 1990. A carreira de sucesso coleciona CDs, DVDs, produtos licenciados e programas próprios de TV. A marca funciona como franquia com várias duplas realizando eventos e shows ao mesmo tempo pelo Brasil afora.

Tiririca

O humorista nascido em Itapipoca iniciou a vida no circo aos oito anos. A projeção com o seu jeito escrachado o levou a gravar um CD, que tinha entre as faixas a música "Florentina". Deputado federal por São Paulo, o cearense dá vazão ao lado engraçado nas redes sociais.

Carequinha

George Savalla deixou o nome marcado na arte circense como o palhaço Carequinha. Famoso por participar de atrações na TV desde os anos 1950, conquistou o próprio programa na extinta Manchete. Na Globo, foi convidado para novelas e para a "Escolinha do Professor Raimundo". Faleceu em 2006.