Uva-passa: conheça os benefícios do alimento

Amada ou odiada, a uva-passa costuma ser adicionada às inúmeras receitas no período do Natal e Ano-Novo. Para além do seu gosto marcante, a iguaria, classificada como fruta seca, possui nutrientes que auxiliam o organismo, podendo fortalecer o sistema imunológico e até auxiliar a perda de peso.

A passa é obtida por meio da desidratação da uva in natura, mantendo os mesmos nutrientes da original, porém, de forma mais concentrada. Segundo a nutricionista Isabela Pinheiro, por conter fibras, o alimento contribui para um bom funcionamento intestinal, melhorando a absorção de nutrientes e possibilitando um efeito "laxativo". "Ela é uma boa opção alimentar para quem sofre de constipação (prisão de ventre). A fibra também proporciona saciedade", afirma.

Os benefícios da iguaria incluem o fortalecimento do sistema imunológico pela ação de algumas vitaminas, a exemplo do complexo B, além dos minerais como ferro e cobre. Ela também protege das doenças cardiovasculares.

A uva-passa fornece uma variedade de nutrientes, como vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e cobre

Cultivo favorável

Originária do sul dos Estados Unidos, a uva Isabel é uma das variedades da fruta mais encaminhadas para o processo de desidratação. De acordo com o professor do Curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Paulo Henrique Machado, a uva Isabel é cultivada principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, mas nos últimos anos vêm se destacando também na região Nordeste.

A maioria dos frutos tropicais, a exemplo da uva, caju, abacaxi e banana, apresenta alto grau de perecibilidade e elevados índices de perdas pós-colheita, fato que motiva diversas pesquisas na área de processamento. Entre as várias formas de conservação estudadas está a desidratação ou secagem.

As principais vantagens oferecidas pela secagem de frutas é a concentração dos nutrientes e o maior tempo de vida de prateleira. Além disso, o sabor permanece quase inalterado por longo tempo, uma vez que é minimizada a proliferação de micro-organismos, devido a redução da atividade de água do produto.

de uva in natura resultam em 1 kg de passas. A fruta desidratada mantém cor, aroma e todos os nutrientes intrínsecos da uva fresca

Influência na dieta

Apesar de ser lembrada nos últimos meses do ano, a uva-passa pode fazer parte do cardápio em outras ocasiões, de acordo com a nutricionista Vanessa Cavalcante. A profissional afirma que estas frutas desidratadas se encaixam perfeitamente na alimentação diária, pela facilidade de compra, armazenamento e consumo.

"Elas podem compor lanches intermediários para quem tem o cotidiano corrido de trabalho e estudo e busca uma maior praticidade". Além disso, o consumo do alimento deve variar entre as refeições. Seu açúcar natural (frutose) auxilia os praticantes de atividades físicas e reduz a fadiga.

"O potássio, presente na fruta, auxilia o fortalecimento muscular, trabalhando a contração da musculatura. As passas são indicadas para aquelas pessoas que querem ganhar peso, pois são mais calóricas, e apesar das fibras, a quantidade de açúcares é maior. Para os que estão em processo de emagrecimento, o consumo deve ser moderado, com indicação do profissional", afirma a nutricionista Isabela Pinheiro.

Doces ou salgados

A uva-passa é um alimento muito versátil, podendo estar presente tanto em receitas doces, como salgadas. Ela pode ser preparada como acompanhamento de arroz, salada de frutas, tortas, bolos, panetones, iogurtes, na granola natural, biscoitos, pães, em mixes de oleaginosas, entre outros.

Com todos os pontos positivos, até vale o esforço por parte dos que não são adeptos da iguaria. Para aqueles que ainda têm dúvidas, a nutricionista reforça que as passas são ricas em vitamina A, auxiliando na saúde dos olhos e da pele, e em cálcio e ferro, que ajudam na proteção dos dentes.

"Lembrando que as vitaminas do complexo B, também presentes na uva-passa, contribuem para o fortalecimento do sistema nervoso, melhorando a função cerebral", diz Isabela. Em conjunto com a vitamina C (acerola, laranja, limão, tangerina, abacaxi), a passa é melhor absorvida pelo organismo.