Traço de Millôr Fernandes continua atemporal

O acervo e arquivo pessoal com mais de seis mil desenhos de Millôr Fernandes (1923-2012) está sob a guarda do Instituto Moreira Salles (IMS) desde 2013. Três anos depois, o cartunista Cássio Loredano, o jornalista Paulo Roberto Pires e a coordenadora do acervo de Iconografia da instituição, Julia Kovensky, esmiuçaram este conteúdo e tiveram a difícil tarefa de traduzir uma parcela da produção intelectual do carioca.

Dramaturgo, tradutor, artista plástico, escritor, cartunista, pensador. Do manancial artístico deixado pelo "Guru do Méier", interessou à exposição iluminar a criatura existente entre as tintas e o papel em branco. Em cartaz no IMS de São Paulo até 27 de janeiro de 2019, a retrospectiva "Millôr: obra gráfica" se lança como a primeira do gênero totalmente dedicada aos desenhos do ilustrador. Reúne 500 trabalhos originais e percorre os principais temas que orbitaram os 70 anos de produção deste realizador.

Criadas para serem veiculadas na imprensa, as artes selecionadas demonstram a complexidade de uma produção primordial ao traço brasileiro. Além do espaço da galeria, a visão certeira sobre a sociedade e o humor ferino de Millôr foram reproduzidos no livro homônimo que, além de resgatar os arquivos, é completado com ensaios críticos e uma cronologia de vida e obra do artista.

Temas políticos e sociais estão presentes no acervo Divulgação

Ao se perceber o material selecionado como "primordial", vale argumentar que o uso do termo vai além da composição gráfica ou do estilo e cores utilizadas. Ultrapassando a força visual tão característica ao homenageado, "Millôr: obra gráfica" se destaca por deixar na saliva um certo gosto de "desconforto". Em verdade, Millôr prossegue assustadoramente atual ao desnudar um Brasil repleto de injustiças.

Abordagem

Políticos, ditadura militar, violência policial, racismo, corrupção, autoritarismo e mídia são esgarçados de maneira precisa. A pegada aparentemente caótica da arte desenvolvida revela um homem perseguido pelas ideias. Elas continuam severamente perigosas à produção do carioca morto em 2012. De autorretratos até sua narrativa crítica sobre a realidade brasileira, publicada primordialmente em forma de charges em diversos jornais e revistas, percorremos a derrocada moral do brasileiro nas últimas cinco décadas.

Diante do conjunto exposto, estabelecer paralelos com o contemporâneo brazuca colocam Millôr na categoria de cronista. Vidente suburbano, cujo chicote observador foi gerido no bairro do Méier, denunciou dilemas de maneira afiada e bem-humorada. "Aquele que se dizia um 'escritor sem estilo' era, também, o artista gráfico errático, que abordava cada assunto e cada coisa de maneira visualmente variadíssima e surpreendente", explicam o trio de curadores na apresentação da mostra.

Compartimentação

Pelo volume de temas assuntados, os curadores decidiram por uma organização simples, capaz de facilitar o encontro com as obras do artista. São cinco seções ao longo da visita. Em "Pif-Paf, o laboratório" adentramos o primeiro grande trabalho de Millôr como colunista da revista "O Cruzeiro". Ali, entre 1945 e 1963, conseguiu na "Pif-Paf" o norte para tudo o que imaginaria na longeva carreira.

Explica-se. Naquele momento Millôr apenas escrevia e tinha a companhia do cartunista Péricles (1924-61) nas ilustrações. Pouco tempo depois do pernambucano criador do "Amigo da Onça" sair de cena, assumiria o trabalho todo, do texto ao desenho. Neste núcleo, estarão expostos os leiautes preparados para a coluna junto às páginas impressas. Uma forma de maior intimidade com o processo jornalístico envolvido.

"Um artista que fez da imprensa seu ateliê e construiu, diante dos olhos do Brasil, uma obra rara, em que a complexidade jamais abriu mão de uma comunicação direta com o público", resumem os organizadores da exposição. "Millôr por Millôr" traz os desenhos em que o artista encontra-se consigo mesmo. Apresenta uma coleção de autorretratos e variações do seu próprio nome. Em "Brasil" e em "Condição humana", o jornalista percorre a vida do País e dilui questões do Governo, economia e até os embates corriqueiros do homem comum, como a morte, trabalho e vida familiar cotidiana.

As obras são apresentadas nos suportes originais. São ricos os detalhes sobre anotações e erros tão próprios do ato criativo. Millôr é resgatado na artimanha da qual devorava com prazer, o jornalismo impresso. Seu pensamento segue cravado em páginas amareladas. Até agora, o envelhecimento do papel tem sido a mais frequente, ou talvez única, ação do tempo sobre o trabalho do autor. De resto, segue denunciativo e moderno ao recente Brasil do "kit gay" e "dos universitários de ZapZap".

Resgatar Millôr Fernandes segue como testamento sobre a capacidade fluida, crítica e explosiva da charge. Dono de muitas facetas durante os anos de labuta, este realizador continua provocando reflexões a partir de uma imagem, de um fragmento visual. O traço selvagem e ácido segue infalível e o Brasil rastreado pelas tintas deste senhor nunca foi para amadores.

Millôr: obra gráfica

MIS

2016, 288 páginas

R$ 129