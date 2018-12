Toquinho faz dois shows no Ceará neste fim de semana

Em 2018, o paulistano Toquinho alcançou 50 anos de carreira sem dar sinais de cansaço. A partir do lançamento do primeiro álbum, "O violão de Toquinho" (1966), Antônio Pecci Filho (72) começou a ocupar o cenário da MPB e produziu sucessos como "Aquarela" - também um clássico do universo infantil - "Samba pra Vinícius" e "Tarde em Itapoã", uma das composições de sua célebre parceria ao lado do poeta Vinicius de Moraes (1913-1980).

Neste fim de semana, Toquinho faz show no Ceará em duas oportunidades. Hoje, às 17h, o músico conduz o concerto "Música em Prosa e Versos", no Teatro da Tapera das Artes, em Aquiraz (CE), pelo projeto "Encontro Mestre & Aprendiz - Contraponto Harmônico", com acesso gratuito.

Na sequência, o artista se apresenta pela programação do Ceará Natal de Luz, na Praça Portugal (Aldeota), a partir das 18h30 deste domingo (16). O espetáculo "O Saboroso Chá de Natal", do grupo de teatro Blitz Intervenções (CE) antecede a apresentação, às 18h. E, posteriormente, a Orquestra Bachiana e o coro Canto Livre da Tapera das Artes fazem show em seguida, às 19h. O acesso também é gratuito.

Comemoração

Neste ano, Toquinho lançou um DVD (Deck Disc) em alusão aos 50 anos de carreira. Indagado se os shows em Fortaleza terão repertórios semelhantes ao registro, o paulistano sinaliza para a abrangência de sua obra.

"O DVD se baseia em sucessos meus com alguns parceiros. Meu repertório facilita a diversidade de shows. Se quiser, faço um show diferente a cada apresentação. Procuro manter o que o público gosta de ouvir e o que sempre me satisfaz cantar", observa Toquinho.

O DVD celebra uma marca longeva na trajetória do músico. Em paralelo, Toquinho costuma falar da necessidade de se manter "lúdico" na música, e na vida. Chegar aos 50 anos de carreira, para o paulistano, soa como um sinal de vitalidade.

"O lúdico e o vital requerem simplicidade. Minha música sempre foi simples. E sempre procurei fazer uma música que não fosse hermética. Minhas melodias são populares e podem ser cantadas facilmente. E ao mesmo tempo são bem trabalhadas musicalmente, com harmonia, melodia e tudo mais", atesta o compositor paulistano.

Hábito

Toquinho revela que a simplicidade se mantém, ao longo da carreira artística, pela maneira como ele conduz seu próprio dia a dia. Para o paulistano, não há nenhum esforço em ficar em casa tocando, desde sempre. "Para mim, o normal da vida é meu violão e minha música. Não representa sacrifício nenhum fazer o que faço. Esse é o mais forte sinal de vitalidade", admite o paulistano.

Essa maneira de encarar a vida, "mais solta, livre e natural", destaca Toquinho, se reflete no repertório de músicas infantis feitas em parceria com Vinicius de Moraes, Mutinho e Elifas, dentre outros compositores. Além de "Aquarela", o cancioneiro do paulistano ganhou respaldo com as crianças pela popularidade de composições como "A Casa" e "O Caderno".

2018

Toquinho fala deste ano como um tempo de renovação e aprimoramento. "O tempo não apaga o que nos arde na alma. Essa longa trajetória só pode ser alcançada com muita dedicação", reflete o músico.

O paulistano se considera um artesão, no sentido de estar em constante aprendizado e desenvolvimento no toque do violão. Toquinho ainda estuda todos os dias e considera o palco como uma extensão da própria casa.

Para 2019, ele adianta que trabalhará com um repertório de canções novas, feitas em parcerias com Paulo César Pinheiro. Além da gravação, Toquinho prevê "muitas viagens, shows de vários formatos. A vida segue e vou cavalgando em sua garupa".

Serviço

Toquinho no Ceará

Sábado (15), às 17h, concerto “Música em Prosa e Versos”, na Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, s/n, Centro, Aquiraz - ao lado do Parque Ecoeducativo Engenhoca). Acesso gratuito.

Domingo (16), às 18h30, show pela programação do Ceará Natal de Luz 2018, na Praça Portugal (Aldeota). Acesso gratuito.