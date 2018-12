Toda dor é única, mas tem uma que já nasce duas: parir um filho que já morreu

Eu não queria ler, tampouco escrever mais sobre. Mas não vai parar de morrer criança no parto porque eu não sei quando nem onde. Não vai. Quando a gente cala, é uma fala que morre, e muita coisa pode ir com ela.

Disseram num livro de felicidade que devemos evitar "coisas ruins", pessoas depressivas, porque o mal é contagioso. Mas se a negligência já nos contaminou, de que lado, então, o bem virá? Quantas dores alheias devemos negar em nome de nossa alegria? Aí a dor do outro segue lampejo latente de memória em mim. E minha memória tem vários nomes. Hoje é Francisca. E a dela é Emanuel. Um dentro do outro. Existimos em três desde que conheci suas histórias há quatro anos. Foi quando nasceu o Parto dos Anjos. Uma reportagem. Nascemos todos em novembro.

Agente de saúde, Francisca Severino leva a vida a cuidar dos filhos dos outros e seus, por ordem de expediente. Com Emanuel, fez o terceiro acompanhamento de si. Seria o degrau menor da escada iniciada com Letícia, depois Eduardo. Não faltou a nenhuma consulta pré-natal, seguiu todas as recomendações médicas. De próprio punho, o médico que a acompanhava escreveu que se tratava de uma gravidez de risco, e ele poderia não estar lá no dia do parto. Francisca queria "ter normal", mas diante das adversidades o que mais queria era ter.

Já com 42 semanas de gestação, sentiu o que só as mães sentem: Emanuel está chegando. A 'verdade' médica apresentada na ultrasonografia dizia o contrário. A mesma coisa no dia seguinte. Para Francisca, os batimentos de Emanuel não eram mais só coração, estava batendo na porta do mundo de cá. Foram três derradeiros dias de ultrassonografia:

Você não vai ter agora, 'mãezinha'.

Você não vai ter agora.

Você não vai ter.

"Meu filho queria nascer quando me mandaram ir pra casa, pela segunda vez".

Emanuel nasceu morto, 12 horas após não se ouvir mais seus batimentos/batidas. Não abriram a porta. Só a que dá para uma escada do fundo do poço que só quem perdeu um filho conhece - maior que a dor do parto é a da partida. Quando, enfim, Emanuel é retirado, já sem nome, só 'corpo', é o choro da mãe que rasga o silêncio na maternidade.

Conheci Francisca quando ninguém mais queria lhe ouvir, porque não basta perder, tem que se conter. "Falar não vai trazer", ouvia. Desde então, temos um diálogo não contido da presença dessa ausência. Recolho minhas próprias dores quaisquer à insignificância sempre que encontro a do outro. Dela.

Ouvíssemos mais, muitas dores seriam encolhidas. Mas evitamos o outro "porque já temos tantos problemas...". Francisca desencolheu. Busca justiça até hoje, enquanto se depara com 'mães de anjos' vindas de todo lugar inclusive do seu, Quixeramobim, que coleciona mortes no parto semelhantes. A mais recente na primeira semana de novembro.

Leia reportagem especial Parto dos Anjos

Enquanto minha filha celebrava meus tantos anos de nascimento, Francisca manda uma mensagem de felicidades, mas não negligencia: dessa vez, foi Patrícia Jéssica. Entrou no hospital na madrugada, com dores e contrações. Ao meio dia e trinta, a bolsa estourou'. Às 16 horas, um parto tardio. Mais um anjo. Uma cova, um poço. E assunto enterrado.

Fora daquele contexto, a sociedade, insaciável, faz trincheira de palavras sobre o aborto, em desconexão com centenas de mulheres e crianças que morrem todos os anos, na solidão de suas insignificâncias, nas mãos do Estado, o pai ausente que, presente, culpa a mãe - ou Deus, ou dois. Não seria essa negligência um aborto?

Mas isso não rende vagas no céu e na terra da pátria mãe gentil. E gentileza é o que nos falta. Rejeitamos a dor do outro e nem sequer lhe damos passagem.

No minuto que se lê, um choro corta a maternidade. Pode não ser o agudo de um bebê, mas de uma mãe. Grave, grave. Se alguém chegou até aqui, dará o assunto por enterrado. Já temos tantos problemas...

Desde tudo isso, o novembro, em que nasço, me traz alegrias e não só. Para Francisca também: fez um ano da primeira audiência judicial sobre a morte de Emanuel. No mesmo dia, Emanuely, sua filha mais nova, completou um ano de vida. Que segue.