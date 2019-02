Thales Lessa lança música nova e aposta em novos ritmos

Com residências em Juazeiro do Norte e Goiás, o cantor e compositor Thales Lessa completou um ano de carreira no Nordeste. Nascido em Uberlândia, ele é conhecido nacionalmente por letras como "Paraquedas", "Contrário" e "Decreto Liberado" nas vozes de Gabriel Diniz, Jonas Esticado e Wesley Safadão. Com o objetivo de criar tendências, Lessa acaba de lançar a música "Transação" - mistura de lambada, mambo e eletrônico.

"Hoje, estou passando mais tempo na estrada fazendo show. Sempre me programo para não deixar de compor. Quando eu tenho uma folga, já vou para alguns desses locais para escrever. Mas a agenda de shows e reunião é pesada", conta o compositor.

'Transação", a nova música de trabalho, é considerada pelo cantor como um divisor de águas da carreira. "Foi uma letra que criei o ritmo primeiro. Em conversa com um produtor musical, falei que queria misturar o batidão com algum som, como mambo ou lambada. Um mix de eletrônico. Eu tentei umas 10 letras, mas o refrão massa foi o que saiu com essa nova mistura", revela.

'Transação" fala sobre um homem tentando dançar com uma mulher. A letra é curta e empolgante pelo ritmo. "Quis trazer para o clipe um ar cubano e brasileiro", explica Lessa.

Mercado

O compositor mineiro iniciou a carreira musical pelo forró, mesmo antes de viver no Ceará. A vinda para Juazeiro do Norte, onde trabalha no mesmo escritório de Jonas Esticado, se deu por um encontro com produtores e empresários cearenses durante um show em Recife.

"Fui compor para o sertanejo Israel Novaes. Lá, encontrei produtores do Jonas Esticado. Pouco tempo depois, apresentei algumas composições e comecei a vir para Juazeiro do Norte", reforça.

Além do forró, o compositor também tem atuação forte no sertanejo. Naiara Azevedo e a dupla Maiara e Maraisa cantam letras do mineiro. Atualmente, Lessa escreve novas composições para Luan Santana.