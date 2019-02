TBT: apesar de popular, a hashtag ainda causa dúvida nos internautas

Em tempos de imersão digital, buscar soluções, contratar serviços e tirar dúvidas online são práticas comuns e quase automáticas do dia a dia. Quem de nós nunca uniu a frase "o que é..." a um termo desconhecido e "jogou" no Google em busca de respostas?

A partir deste comportamento, a SEMrush, empresa americana referência mundial em marketing digital, fez um levantamento dos termos mais buscados pelos brasileiros seguidos dessa sentença.

No topo da lista está a sigla "TBT", com 183 mil buscas registradas. Trata-se da expressão do inglês "Throwback Thursday", expressão conhecida nas redes sociais, especialmente no Instagram, quase sempre seguida da cerquilha (#) em forma de hashtag.

Em tradução livre, pode ser entendida como "quinta-feira do retorno/regresso". A função? Usar a data semanal como dia mundial de reviver memórias, sejam de um passado recente ou distante, e compartilhá-las nas redes sociais.

Basicamente, toda semana, às quintas-feiras, os usuários transformam as "timelines" das redes em verdadeiros túneis do tempo, com postagens que relembram momentos, canções, viagens, conquistas, tudo isso sinalizado através da hashtag #throwbackthursday, ou simplesmente da abreviatura #TBT.

O uso da expressão se tornou tão popular, que muita gente faz aquela visitinha ao passado também em outros dias da semana, mas sinalizando a publicação apenas com "#throwback" ou "#tb".

Em segundo lugar, com 110 mil buscas, está a palavra "Pangolim", animal em risco de extinção, encontrado nas zonas tropicais da Ásia e da África e considerado um dos mamíferos mais traficados do mundo. Já no terceiro lugar do pódio está "Crush", gíria utilizada para descrever alguém por quem se tem forte atração ou uma paixonite. Também difundida nas redes sociais, "crush" já virou adjetivo comum na linguagem falada no cotidiano jovem.

Veja ranking com os 10 termos mais buscados no Google seguidos de "O que é"

1. TBT: 183 mil

2. Pangolim: 110 mil

3. Crush: 69 mil

4. Substatintivo: 65 mil

5. Sonhar com cobra: 55 mil

6. Despacito: 52 mil

7. NIS (Número de Identificação Social): 52 mil

8. Logradouro: 50 mil

9. Ética: 48 mil

10. Adjetivo: 44 mil