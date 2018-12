Show de Gilberto Gil neste domingo (9) movimenta ambientes dentro e fora do São Luiz

O enlace entre Fortaleza e Gilberto Gil nunca foi tão intenso. Nos últimos anos, o músico baiano tem constantemente revisitado a capital cearense, fazendo-a respirar os potentes ares de sua música. Em 2017, pisou no palco do Centro de Eventos do Ceará com o show "Trinca de Ases", ao lado de Caetano Veloso e Gal Costa; e em abril deste ano, fez batuques ecoarem no Poço da Draga durante o Festival Maloca Dragão. Neste domingo (9), o encontro se renova e a casa que recebe Gil e sua trupe é o Cineteatro São Luiz, às 19h.

Em entrevista ao Verso por telefone, Bem Gil - filho do artista e produtor de seu mais recente show - afirma que a recorrência é justificada.

"Sinaliza um momento muito ativo dele. Tanto é que sempre esteve na cidade com projetos diferentes", explica Bem Gil.

Desta vez, pai e filho apresentarão o repertório de "Ok ok ok" - último disco de Gil, lançado em agosto - inserindo-se no roteiro de aniversário dos 60 anos do São Luiz. Os ingressos para o evento começaram a ser vendidos no dia 29 de novembro e, em menos de uma hora, se esgotaram. Por isso, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) preparou um misto de atividades que prometem encher a Praça do Ferreira e reservar, mesmo a quem não conseguiu garantir presença no show, momentos proveitosos.

A começar pela estrutura montada para a transmissão ao vivo do espetáculo, que conta com dois telões de LED 3m x 5m. Além disso, acontecerá a sexta edição da Feira Fuxico na Escola, que integra a programação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, com venda de itens artesanais produzidos por estudantes.

Diversidade

Também estará à disposição do público a diversidade da cozinha local com a Feira Gastronômica. Com curadoria de Lina Luz, o projeto contará com vários chefes cearenses, transmitindo saberes contidos no paladar regional.

Os momentos devem ser coroados, às 18h, com a apresentação das crianças do Ceará Natal de Luz. Neste ano, do alto do Hotel Excelsior, elas prestam tributo ao sexagenário São Luiz. Gil surge na sequência.

Será o primeiro show no Nordeste com a nova turnê. Bem Gil adianta o que espera do momento. "Apesar de ser nossa terceira apresentação, o clima é de ainda uma coisa muito viva. Nossa expectativa é alta".

Ouça faixa de "Ok ok ok":