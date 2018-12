Série "Apenas Cães" emociona ao contar histórias reais de cachorros e seus donos

A relação entre cachorros e seus tutores já foi demasiadamente explorada em produtos audiovisuais. Abordar o amor puro de um companheiro de quatro patas é uma fórmula certeira para enternecer quem não resiste a um focinho e abanar de rabo. Mas é sem tocar no óbvio que a série “Apenas Cães”, lançamento recente da Netflix, emociona.

Composto por seis episódios, cada um com cerca de 50 minutos, o seriado apresenta histórias reais da Costa Rica ao Japão, da Síria aos Estados Unidos. Em forma de documentário, a série revela a rotina de Corrine, uma menina que tem epilepsia em sua expressão mais grave.

Após o diagnóstico, mãe, pai e irmã dedicam-se quase integralmente para acompanhar a garota. Em busca de tornar o dia a dia mais leve e dar independência à filha, a família ganha mais um integrante, Rory, um cão treinado para identificar as crises da doença.

A ligação entre a menina e o cachorro é contada paralelamente ao trabalho feito por animais com essa função.



A história comovente da dupla não apela para o piegas ou clichê, ela apenas acontece. E, assim, a série envolve pelo o que é dito, mas é no não dito que alcança a sensibilidade.



Em meio à guerra

O mesmo acontece na narrativa do segundo episódio, “Zeus está preso”. O portador do nome de um deus mitológico é um belo husky siberiano, que vive na Síria. Ele foi separado do seu dono, que precisou deixá-lo com um amigo, ao fugir às pressas da guerra.

Agora, o amigo também pretende deixar o país e não há um novo lar para Zeus.

O episódio acompanha a saga do dono, que com a ajuda de uma ONG, tenta levar o cão para a Alemanha, onde encontrou refúgio.