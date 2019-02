Sérgio Poroger (SP) lança o livro "Cold Hot" no Museu da Fotografia Fortaleza

O fotógrafo e jornalista Sérgio Poroger tinha, desde pequeno, o sonho de viajar pelos Estados Unidos de carro. Voltado à fotografia, ele resolveu concretizar o plano no fim de 2014. A "road trip" teria um foco: registrar a musicalidade da região Sul do país norte-americano.

"Foi uma viagem louca, estonteante. Viajei quase quatro mil quilômetros, por 17 dias, visitando vários estados. Comecei pela Geórgia, depois fui pro Tennessee, Mississipi, Louisiana, Texas", recapitula o fotógrafo. O ensaio da viagem virou livro ("Cold Hot", Editora Alfaiatar, 2016), e agora Sérgio Poroger lança o trabalho no Museu da Fotografia Fortaleza (Varjota) neste sábado (23), às 14h.

Em paralelo, ele divulga a sequência do projeto: a exposição Cine Mu(n)do, focada nos locais identificados com o cinema de outros lugares dos Estados Unidos e do planeta, entrará em cartaz no próximo mês de março, no metrô de São Paulo (SP).

Sérgio conta que o giro pelo Sul estadunidense surpreendeu pelos contrastes da região, em relação aos pontos turísticos conhecidos pelos brasileiros, como Miami e Nova York. "Lá você tem paisagens pobres, humildes, em contraste com coisas muito ricas, museus de cinema, de fotografia. E os moradores dessas regiões também são muito diferentes. Mais soltos, comunicativos", descreve.

O título do livro nasceu da percepção da simplicidade e do improviso dos locais por onde o fotógrafo andou. Sérgio estava hospedado em um hotel voltado a pessoas apaixonadas por música. Antes de tomar banho, viu que as torneiras do chuveiro elétrico estavam identificadas com duas palavras escritas à mão na parede: "Cold" ("frio", em português), e "Hot" ("quente").

A imagem que inspirou o título do livro

"Voltando para o Brasil, falei com meu editor e ele reparou que algumas imagens cinzentas, escuras, de paisagens e ruas contrastavam com as fotos de música. Estas tinham mais coloração, energia. E percebendo esse contraste, quis separar as fotos frias e as quentes (as mais musicais). À medida que você vai folheando o livro, vai vendo que as imagens vão 'aquecendo'", antecipa o autor.

Inspiração

Sérgio conta que tem inspiração no trabalho de vários fotógrafos. No entanto, em especial, ele cita a obra do veterano suíço Robert Frank (94) e sua publicação mais notória, "The Americans" (1958). "Procuro seguir essa linha, de ser um fotógrafo viajante brasileiro. Com esse olhar que os fotógrafos do passado tinham", detalha o autor.

Serviço

Lançamento do livro “Cold Hot”

Com a presença do autor, Sérgio Poroger (SP), neste sábado (23), às 14h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Acesso gratuito. Preço do livro: R$ 120. Contato: (85) 3017.3661